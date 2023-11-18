18 ноября, 19:00
НХЛ

"Оттава" обыграла "Миннесоту" в вынесенном матче НХЛ в Швеции

Нападающий "Миннесоты" Матс Цуккарелло и нападающий "Оттавы" Рурк Шартье. EPA-EFE/ CLAUDIO BRESCIANI
Нападающий "Миннесоты" Матс Цуккарелло и нападающий "Оттавы" Рурк Шартье
© EPA-EFE/ CLAUDIO BRESCIANI

Канадская команда одержала победу в серии буллитов

ТАСС, 18 ноября. "Оттава" в серии буллитов обыграла "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе "Оттавы" шайбу забросил Эрик Бреннстрём (44-я минута). У "Миннесоты" отличился Марко Росси (27). Автором победного буллита стал Джош Норрис. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился результативными действиями. Очков в матче не набрали и выступающие за "Оттаву" защитник Артем Зуб и форвард Владимир Тарасенко.

"Оттава" занимает шестое место в Атлантическом дивизионе с 16 очками после 15 встреч. "Миннесота" - шестая в Центральном дивизионе с 13 очками после 16 игр. В следующем матче "Миннесота" 19 ноября в рамках NHL Global Series сыграет с "Торонто", "Оттава" свой следующий матч проведет 25 ноября, команда примет "Нью-Йорк Айлендерс".

NHL Global Series - ежегодная серия матчей НХЛ, вынесенных за пределы Северной Америки. В 2023 году выставочные игры регулярного чемпионата принимает Швеция. Здесь намечены четыре встречи, одна из них состоялась 16 ноября, в этот день "Оттава" в овертайме обыграла "Детройт" (5:4), 17 ноября "Детройт" проиграл "Торонто" (2:3). В Стокгольме также пройдет игра "Торонто" - "Миннесота" (19 ноября). Ранее Швеция принимала матчи в рамках NHL Global Series в 2017 и 2019 годах, когда в Стокгольме играли "Колорадо" с "Оттавой" и "Тампа" с "Баффало".

Матчи в рамках NHL Global Series проводятся с 2017 года, встречи состоялись в Швеции, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Германии и Австралии. В 2020 и 2021 годах серии были отменены из-за пандемии коронавируса. Клубы НХЛ впервые сыграли в Австралии в сентябре 2023 года, "Аризона" и "Лос-Анджелес" провели в Мельбурне два предсезонных выставочных матча. 

Теги:
НХЛ
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