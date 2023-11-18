"Футболисты" Зенита" проиграли "Нефтчи" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу азербайджанского клуба

ТАСС, 18 ноября. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 1:2 уступил азербайджанскому "Нефтчи" в товарищеском матче. Встреча прошла в Баку.

Дубль в составе победителей оформил Резиуан Мирзов (9-я и 62-я минуты). У проигравших гол забил Ду Кейрос (56). Мирзов перешел в "Нефтчи" в сентябре на правах свободного агента, в составе команды он провел шесть матчей в чемпионате Азербайджана, в которых сделал одну результативную передачу. С 2020 года футболист играл за подмосковные "Химки".

В начале июле "Зенит" и "Нефтчи" встречались в матче предсезонного турнира в Санкт-Петербурге, в котором также участвовали сербская "Црвена Звезда" и турецкий "Фенербахче". Петербургский клуб одолел соперника со счетом 3:1. В середине июля "Нефтчи" также провел товарищескую встречу с московским "Спартаком" (0:2).

После 15 туров "Зенит" располагается на втором месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. На счету подопечных Сергея Семака 30 очков. Команда отстает от лидирующего в чемпионате "Краснодара" на 2 очка.