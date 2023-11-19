35 тыс. людей подали иск к "Формуле-1" из-за запрета посмотреть практику Гран-при Вегаса

Гонка пройдет в воскресенье

ТАСС, 19 ноября. Против организаторов этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Лас-Вегасе (штат Невада, США) был подан коллективный иск от имени 35 тыс. людей, которые не смогли посмотреть вторую свободную практику соревнований. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Отмечается, что болельщики заплатили за билеты $200.

17 ноября журнал Autosport сообщил, что организаторы Гран-при Лас-Вегаса вывели с трибун и из фан-зон болельщиков в преддверии старта второй свободной практики. Вторая часть свободных заездов должна была начаться в полночь по местному времени, но была отложена на 2,5 часа из-за того, что во время первой свободной сессии произошел инцидент на городской трассе - во время проезда Карлоса Сайнса - младшего (команда "Феррари") по прямой дренажная решетка сорвалась с креплений и разбила машину испанца. Заезды были отменены, время сессии не продлилось и 20 минут. После этого на трассе стали проверять все остальные люки, в связи с чем начало второй практики было отложено.

"Формула-1" вернулась в Лас-Вегас спустя 40 лет. Руководством "королевских гонок" этот этап заявлялся как нечто грандиозное, они обещали устроить незабываемое шоу, но пока же получают в свой адрес больше негатива как со стороны болельщиков, которые заплатили за билеты не одну тысячу долларов, так и со стороны пилотов и команд, а также местных жителей, которые вынуждены терпеть неудобства в связи с перекрытием дорог.

Победителем квалификации стал монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари". Гонка пройдет в воскресенье, начало - в 09:00 мск.