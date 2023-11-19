18 ноября, 21:51,
обновлено 18 ноября, 22:12
Сборные по футболу

Сборные Швейцарии, Румынии и Нидерландов квалифицировались на чемпионат Европы 2024 года

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака и главный тренер Мурат Якин. EPA-EFE/ ENNIO LEANZA
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака и главный тренер Мурат Якин
© EPA-EFE/ ENNIO LEANZA

Турнир пройдет в Германии

ТАСС, 19 ноября. Футболисты сборных Швейцарии, Румынии и Нидерландов стали участниками чемпионата Европы 2024 года.

Сборная Швейцарии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Косова на своем поле, а сборная Румынии в гостевой встрече переиграла команду Израиля (2:1). Швейцарцы и румыны занимают первые две строчки в турнирной таблице группы I, набрав 19 и 17 очков соответственно, и стали недосягаемыми для израильтян, которые имеют в активе 12 очков.

В другом матче игрового дня сборная Нидерландов дома была сильнее команды Ирландии (1:0). Благодаря этой победе нидерландские футболисты набрали 15 очков и теперь не опустятся ниже второй строчки в турнирной таблице группы B. Третьей идет команда Греции с 12 очками, но греки уступают сопернику по дополнительным показателям. Ранее из группы B на чемпионат Европы вышла сборная Франции.

Участие в чемпионате Европы 2024 года уже обеспечили себе сборные Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Португалии, Словакии, Турции, Франции и Шотландии. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 

© Информационное агентство ТАСС
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