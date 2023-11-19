Семейная и дружественная атмосфера. Как проводят матчи легенд бывших футболистов

В воскресенье пройдет матч между бывшими футболистами московских "Локомотива" и ЦСКА

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Проект "Лига ставок - Лига легенд" продолжится игрой между бывшими футболистами московских "Локомотива" и ЦСКА в воскресенье, встреча пройдет на "РЖД-Арене" и начнется в 19:30 мск. ТАСС рассказывает, как организуют и проводят матчи с участием известных футболистов российских клубов.

Игра между бывшими футболистами "Локомотива" и ЦСКА посвящена "золотому матчу" между этими командами в ноябре 2002 года. Встреча прошла 21 ноября 2002 года, тогда после победы "Локомотива" со счетом 2:1 железнодорожники стали чемпионами России. В игре бывших футболистов этих клубов примут участие игроки и тренеры, которые принимали участие во встрече 2002 года. Юрий Семин возглавит "Локомотив", за команду в предварительных составах были заявлены Динияр Билялетдинов, Сергей Гуренко, Заза Джанашия, Владимир Маминов, Руслан Пименов, Алексей Косолапов, Дмитрий Лоськов, Алексей Поляков, Родолфо Биспу, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Дмитрий Сычев, Евгений Харлачев, Дмитрий Хохлов, Альберт Саркисян, Нарвик Сирхаев, Заур Хапов и Олег Пашинин. Главным тренером ЦСКА будет Валерий Газзаев, а за команду сыграют Милош Красич, Алексей Березуцкий, Валерий Минько, Алан Кусов, Дмитрий Кириченко, Олег Корнаухов, Руслан Нигматуллин, Юрис Лайзанс, Денис Попов, Евгений Алдонин, Евгений Варламов, Ролан Гусев, Юрий Жирков и Игорь Аксенов. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что в матче примет участие не в качестве игрока действующий вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, который отметит 20 лет с момента дебюта за армейский клуб.

Проект "Лига легенд" организует РФС. Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций организации Кирилл Терешин рассказал ТАСС, как появилась идея провести "золотой матч" между "Локомотивом" и ЦСКА. "В прошлом году было 20-летие "золотого матча", тогда не успели его организовать, поэтому решили провести в этом году, - сказал Терешин. - Обсудили с клубами, увидели, что есть интерес болельщиков, поняли, что такой матч будет интересен аудитории. Еще один важный момент: этот год - 20-й год выступлений Игоря Акинфеева за один клуб. Он является живой легендой нашего футбола, не так часто мы ставим памятники игрокам при их действующей карьере. История Игоря как раз из тех, о которых хочется рассказать болельщикам. 20 лет в одном клубе дорогого стоит в наше время. Поэтому он примет участие в этом матче, в каком формате и виде - определяемся, но он точно будет на игре, на скамейке запасных как символ преемственности поколений нашего футбола".

Матчи легенд всегда сопровождаются значимыми инфоповодами. В 2023 году РФС реализовал три игры в рамках этого проекта. 1 мая бывшие футболисты "Спартака" победили команду легенд волгоградского "Ротора" и московского "Динамо" со счетом 2:0. Игру посвятили 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы и 100-летию волгоградского общества "Динамо". 15 июня бывшие футболисты сборной России сыграли вничью с "Зенитом" со счетом 1:1. Игра была посвящена 15-летию победы "Зенита" в Суперкубке УЕФА и бронзе сборной России на чемпионате Европы 2008 года. 9 сентября команда бывших футболистов "Спартака" со счетом 2:1 обыграла сборную мира в матче, который был посвящен памяти шестикратного чемпиона России в составе красно-белых Ильи Цымбаларя.

Начало матчей легенд

Впервые за долгое время матч легенд прошел 8 июля 2022 года, как рассказал Терешин, игра бывших футболистов "Зенита" и "Спартака" входила в часть промо-мероприятий к игре за Суперкубок России между основными командами. Встреча легенд футбола прошла в Санкт-Петербурге на "Петровском" и завершилась победой бывших игроков сине-бело-голубых со счетом 2:0. Сама игра за Суперкубок России закончилась также победой "Зенита" со счетом 4:0, встреча прошла на "Газпром-Арене" 9 июля. "У "Спартака" и "Зенита" много ярких отрезков в истории не только российского, но и международного футбола. Это было частью противостояния, а также одним из промо-мероприятий к матчу за Суперкубок России. Затем мы поняли, что это вызывает большой интерес болельщиков, у этого есть хорошие ТВ-рейтинги, есть интерес партнеров. Подумали, что можно сделать какую-то системную историю", - отметил Терешин.

Тогда в тренерском штабе легенд "Спартака" был бывший главный тренер команды Георгий Ярцев. Он умер 15 июля в возрасте 74 лет. Следующая игра между бывшими футболистами "Спартака" и "Зенита" была посвящена Ярцеву и проводилась в преддверии игры основных команд в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Встреча между легендами красно-белых и сине-бело-голубых прошла на "Открытие банк - Арене" и завершилась в пользу московской команды со счетом 2:1.

"На пресс-конференции московского матча журналисты стали задавать вопросы, почему бы не сделать РФС этот проект в виде соревнования, ведь такой большой интерес, хорошие посещаемость и ТВ-рейтинги, - отметил Терешин. - Мы действительно об этом задумались, решили сделать проект "Лига легенд". Изначально хотели сделать его в виде соревнования с турнирной таблицей, позвать туда несколько команд, но поняли, что столкнемся с рядом проблем по укомплектованию команд, времени и местам проведения матчей, так как всегда будем зависеть от спортивного календаря и здоровья наших ветеранов. Поэтому решили проводить серию выставочных матчей, приуроченных к знаменательным датам".

Как рассказал Терешин, проведение Лиги легенд началось с заключения партнерского соглашения с титульным спонсором, без его поддержки проекта не было бы. Затем к проекту стали присоединяться другие спонсоры. После найденного инфоповода РФС начинает прорабатывать с вовлеченными клубами и вещателем наиболее удобную дату, исходя из спортивного календаря. Для возможности привлечь больше болельщиков матчи стараются проводить в международную паузу на игры сборных Международной федерации футбола (ФИФА) или в праздничные дни, чтобы была разгружена сетка вещания. Готовых команд из легенд пока нет, поэтому после этого РФС начинает организационную работу по укомплектованию команд, всех игроков и тренеров обзванивают. Далее согласовываются участники игры, РФС составляет регламент с обязательствами организации, вещателя и клубов.

Состав на матч отбирается по нескольким обстоятельствам. В первую очередь организаторы стараются договориться с игроками из ретроспективы составов, игроки которых принимали участие в матче того года, которому посвящена игра. "Далее мы понимаем, что ряд футболистов уже в возрасте, кто-то не может играть из-за травмы, тогда стараемся увеличить интерес болельщиков расширением возрастной воронки, чтобы не ограничиваться исключительно 2002 годом, - отметил Терешин, говоря о матче бывших футболистов "Локомотива" и ЦСКА. - В данной ситуации у нас футболисты до 2009 года, они будут вовлечены в этот процесс, чтобы игра смотрелась динамичнее, чтобы было больше интересных для болельщиков лиц, также и легионеры, которые пропали из поля зрения, ведь болельщикам и журналистам всегда это интересно". Также РФС старается привлекать к участию в игре антуражных и медийных футболистов. РФС не может кого-то заставить принять участие в матче, иногда, по словам Терешина, организации помогают главные тренеры команд-легенд.

Как рассказал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, на игру в соответствии с регламентом заключаются матч-контракты. При этом все игроки понимают важность мероприятия, большинство готово сыграть бесплатно. Однако в РФС, по словам Терешина, понимают, что у многих бывших футболистов нет действующей работы, тем более во время матчей легенд игроки подписываются на обязательства - по интервью, предматчевым тренировкам, другим промо-активностям, что можно считать работой. Терешин также отметил, что все игроки и тренеры получают одинаковые выплаты за участие в игре, это в РФС считают правильным.

Планы и реакция

Терешин рассказал, что РФС обсудит дальнейшее проведение матчей легенд в перспективе следующего года. Проект направлен в первую очередь на болельщиков, поэтому игры все-таки хотят проводить в футбольное и теплое время, чтобы как можно больше поклонников футбола смогли посетить игры. Интерес, по словам Терешина, к матчам есть, и большой. Ключевой целью проекта является популяризация футбола.

"Также обучение истории футбола подрастающего поколения, взаимодействие с болельщиками, вовлечение в футбол как можно большего количества людей, - сказал Терешин. - У этого проекта есть и общественная значимость. Например, когда мы вместе с футболистами привлекаем внимание аудитории к 80-летию Сталинградской битвы. Наш матч точно придал узнаваемость этой дате. Приезд футболистов и проведение такого матча привлекают внимание общественности к повестке. Мы проводили в рамках матча ряд мероприятий социальной направленности, игроки посещали Мамаев курган, возлагали цветы вместе с болельщиками, шли одной семьей. Поэтому Лига легенд - это далеко не только футбол".

Терешин рассказал, что проект имеет большую обратную связь, самой благодарной публикой являются болельщики, ветераны и журналисты. В РФС видят большой интерес к таким событиям, организация отмечает эмоциональность и живость проекта. "Мы, конечно, обратный отклик слушаем, какие-то недостатки отмечаем, но понимаем, что проект во многом семейный, эмоционально значимый для футбольного сообщества, то есть это то, что объединяет все субъекты процесса: тренеров, игроков, журналистов, болельщиков, - отметил Терешин. - Зачастую в современном футболе участники процесса по-разному смотрят на вещи, а здесь они максимально объединены какой-то дружественностью, семейностью. Поэтому мы открываем допуск в раздевалки, делаем интервью на бровке, многие вещи, которые мы потом встраивали в Кубок России. Скажем так, что это еще стало обкаткой для ряда инициатив".

Терешин также отметил, что проведение матчей с участием бывших футболистов "Спартака" и "Зенита" как раз сформировало запросы многих ветеранов и легенд, они начали просить организовать игры с их участием. Интерес легенд в том числе достигается за счет того, что они дружили во время игровой карьеры, но сейчас растет другое поколение. "Дальше стоит организационный вопрос. Кто компенсирует расходы, займется организацией, будет вовлечен в процесс и так далее. Все это большая работа, потому что иностранцам нужны виза, логистика достаточно дорогостоящая, сопровождение, переводчик, трансфер. Мы прошли этот большой путь со сборной мира", - добавил Терешин.

"Нужно понимать, что легионеры в том числе дают интервью иностранным СМИ, рассказывают куда и зачем летят, - отметил Терешин. - Это показывает, что мы не в изоляции, что на уровне футболистов и тренеров есть дружба, есть понимание, что мы находимся в одной футбольной лодке и семье. Мы стараемся поддерживать это в том числе с помощью таких проектов. В целом организация каждого такого матча - это большая совместная работа РФС, клубов, вещателя, даже журналистов и болельщиков, которые часто подкидывают нам хорошие идеи и помогают найти правильные направления. Также хочется отметить личную поддержку проекта Лиги легенд и доверие со стороны президента РФС Александра Дюкова".

Перспектива и доходы

Терешин считает, что омоложение составов возможно еще в перспективе двух лет. Он отметил, что легенды "Спартака" особенно тщательно подходят к выбору состава, так как команда 1990-х была народной, ее знала вся страна, поэтому игроки хотят сохранить костяк. "В непростое для страны время они умудрялись постоянно выходить в плей-офф еврокубков. Дальше эту преемственность подхватили "Локомотив", ЦСКА, "Рубин", "Зенит", то есть шли такой единой цепочкой, держали на плаву весь российский футбол, поэтому эти люди действительно достойны того, чтобы называться легендами, - сказал Терешин. - Эти игроки олицетворяют время, когда мы входили в пятерку лучших чемпионатов Европы, когда сборная завоевывала бронзу Евро, когда клубы побеждали в Кубке и Суперкубке УЕФА".

Сами матчи можно проводить, по мнению Терешина, еще точно пять лет. "Когда мы перейдем к поколению после 2016 года, хотя и 2018 год был успешным, некоторые участники чемпионата мира уже считаются легендами, например, Александр Самедов. Поэтому лет пять такие матчи точно можно делать без каких-либо вопросов, нужно смотреть только на здоровье и кондиции ребят. Посмотрите на Игоря Денисова, в каком он порядке. Юра Жирков вполне может показывать игру на уровне РПЛ. Это говорит о том, что это действительно мастера, не очень хочется их из футбольной жизни выбрасывать, хочется смотреть на их игру. Лично мне очень хочется смотреть, как играют Егор Титов, Андрей Аршавин, Игорь Денисов и многие другие", - добавил Терешин.

Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС считает, что ретро-матчи хороши с точки зрения маркетинга, так как запрос на ретро всегда будет сохраняться благодаря разной социальной, демографической и возрастной аудитории. Также, по мнению Терешина, через матчи легенд проходит преемственность поколений, что означает передачу истории новому поколению игроков. Терешин заметил, что нужно, несмотря на уклон на молодую аудиторию, не забывать об истории футбола и клубов. Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС считает, что у каждого клуба должна быть базовая команда легенд, с ней будет возможно найти способ интеграции в городскую среду и региональные проекты.

Терешин рассказал, что реализация билетной программы и помощь партнеров позволяют РФС делать проект Лиги легенд безубыточным. То есть РФС не ставит задачу зарабатывать на проекте, в нем нет коммерческой выгоды. Однако в организации стараются делать так, чтобы Лига легенд становилась самоокупаемой.