19 ноября, 07:56
Зимние неолимпийские виды спорта

В Швеции заявили, что вопрос выступления за эту страну экс-россиянина Ламова пока не решен

Чемпион мира по лыжному ориентированию Андрей Ламов сменил российское гражданство на шведское

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Международная федерация спортивного ориентирования (IOF) должна принять решение, под каким флагом сможет выступать на соревнованиях получивший шведское гражданство бывший россиянин Андрей Ламов, имеющий в активе семь побед на чемпионатах мира. Об этом сообщила ТАСС представительница Шведской федерации ориентирования Сюзанна Мааруп.

Ранее вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Виктор Елизаров сообщил ТАСС, что 37-летний Ламов сменил российское гражданство на шведское.

"Да, Андрей Ламов теперь является гражданином Швеции, но под каким флагом будет выступать спортсмен, решит IOF, - ответила Мааруп на вопрос, когда экс-россиянин сможет выступить за сборную Швеции. - Федерация спортивного ориентирования России не может возражать против решения, принятого IOF".

Ламов, проживающий в Швеции с 2017 года, на внутрироссийских стартах представлял Вологодскую область. Последний раз он выступал на чемпионате мира в 2021 году в Эстонии, когда в нейтральном статусе завоевал серебро в индивидуальной гонке преследования и золото - в эстафете вместе с Аленой Трапезниковой.

Всего на счету Ламова семь золотых и шесть серебряных наград мировых первенств. 

Теги:
Зимние неолимпийские виды спорта
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