Тарпищев: 2023 год для российского тенниса прошел с плюсом

Особенно удачным получился год для Даниила Медведева и Андрея Рублева

МОСКВА, 19 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты хорошо выступили в текущем сезоне, в частности год удачно сложился для Даниила Медведева и Андрея Рублева. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

18 ноября Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и завершил выступления в текущем сезоне.

"Несмотря на поражение в полуфинале [Итогового турнира], Медведев нормально выступил. И сезон провел удачный, он останется третьим в рейтинге, - сказал Тарпищев. - Можно отметить и Рублева, который, несмотря на неудачное выступление на Итоговом турнире, сумел закрепиться в десятке. В целом год для нашего тенниса прошел с плюсом. Много турниров выиграли [российские теннисисты], особенно молодежь. Мы на правильном пути".

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.