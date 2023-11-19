Карелин считает правильной затеей проведение выставки "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Проведение выставки-форума "Россия" было правильной затеей, так как зрители могут увидеть достижения страны. Такое мнение высказал ТАСС член Совета Федерации, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

"Я пока многое не успел посмотреть, только какие-то корпоративные стенды. Понимаю, что это правильная затея, нам есть чем хвастаться. Я надеюсь, что многие гости выставки увидят замечательные достижения и правильность миропостроения, которое мы для себя приняли", - сказал Карелин.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.