19 ноября, 12:08
Сборные по футболу

Тренер молодежной сборной России по футболу объяснил поражение от минского "Динамо"

Молодежная сборная России на выезде уступила минскому "Динамо" со счетом 3:4

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России проиграли минскому "Динамо" в товарищеском матче из-за большого количества ошибок в обороне. Такое мнение журналистам высказал старший тренер сборной России Иван Шабаров.

19 ноября молодежная сборная России на выезде уступила минскому "Динамо" со счетом 3:4. 15 ноября россияне обыграли команду Белоруссии со счетом 3:1.

"К сожалению, допустили много ошибок в обороне, также в первом тайме играли не совсем правильно с точки зрения организации защитных действий, - сказал Шабаров. - Во втором тайме тоже допустили много индивидуальных ошибок, которые привели к такому большому количеству пропущенных мячей. В целом пытались играть до конца, отыграться. Порадовало, что не сдались, а пытались вырвать ничью. Сегодня в начале игры вышли ребята, которые реже вызываются в сборную, а в конце - те, кто начинал прошлую игру, то есть старались распределить нагрузку равномерно".

"Отмечу неплохие действия в атаке, сыгранные взаимодействия между группой футболистов появились, что радует, но в игре в обороне нам нужно еще прибавлять. Почему удалось так перевернуть игру в конце матча, повлиял ли выход Александра Кокшарова и Игоря Дмитриева? Дмитрий Кучугура, Дмитриев и Кокшаров сейчас находятся в хорошей форме, они неплохо чувствуют друг друга и понимают. У них получалось то, что, может быть, не получается у других. Эти действия и предопределили концовку игры, мы заставили соперника обороняться, не думать об атаке. Но все равно в конце было достаточно много моментов, где мы не так хорошо распоряжались мячом, не доводили до решающего удара", - добавил старший тренер сборной России.

Также Шабаров подвел итоги года в работе с молодежной командой. "Если посмотреть назад, то за этот год мы постарались просмотреть как можно больше игроков, - отметил Шабаров. - Две поездки было исключительно ребятами 2005 года рождения, потому что для нас важно не забывать о них. Те игроки, которые показывают хороший уровень, помогали нам и на сборах, где костяк составляли игроки 2004 года рождения. Поэтому я доволен, что мы имеем некий запас, глубину состава. В целом год прошел неплохо с точки зрения просмотра кандидатов и глубины состава". 

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