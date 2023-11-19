Шипов считает, что турнир ШОС будет важнейшим для российских шахматистов

Соревнования пройдут 17-18 декабря в Китае

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сборная России по шахматам давно не играла, поэтому турнир Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в декабре в Китае, станет важнейшим событием для российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев сообщил ТАСС, что сборную России пригласили на турнир по быстрым шахматам, который пройдет 17-18 декабря в Циндао (провинция Шаньдун).

"Это хорошая, позитивная новость, надо принимать участие и в рамках ШОС, и в рамках БРИКС, и всех остальных адекватных организаций. Я надеюсь, что мы привезем сильную команду в Китай, которая постоит за честь и флаг страны. К таким турнирам нельзя относиться несерьезно, сборная России давно нигде не играла, это будет важнейшее соревнование для наших шахматистов", - сказал Шипов.

"Если команды России и Китая привезут сильнейших спортсменов, то это будет суперафиша. Наши китайские товарищи очень амбициозные, они не любят проигрывать дома, поэтому я думаю, что они тоже будут набирать сильных спортсменов", - добавил собеседник агентства.

Для участия в турнире, помимо сборной России, приглашены команды Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Пакистана, Ирана, Азербайджана.