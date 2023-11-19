Фигуристка Синицына победила на этапе Гран-при России в Самаре

Второе место заняла Дарья Садкова, третьей стала Ксения Гущина

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Ксения Синицына выиграла пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Самаре.

Синицына получила 216,08 балла по сумме двух программ (73,77 за короткую + 142,31 за произвольную). Второе место заняла Дарья Садкова (210,71; 72,93 + 137,78), третье - Ксения Гущина (197,92; 65,61 + 132,31).

Следующий этап Гран-при пройдет в Москве (25-26 ноября). Финал серии состоится с 15 по 18 февраля в Магнитогорске в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов. Победительницей первого и второго этапов стала Аделия Петросян, третьего - Анна Фролова, четвертого - Софья Муравьева.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.