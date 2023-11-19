Газзаев рассказал, что в 2010 году отказался возглавить "Локомотив"

По словам специалиста, возможность работы в "Локомотиве" с ним обсуждала занимавшая тогда пост президента красно-зеленых Ольга Смородская

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Футбольный тренер Валерий Газзаев в 2010 году отказался возглавить московский "Локомотив. Об этом он сообщил журналистам перед ретро-матчем между "Локомотивом" и ЦСКА в Москве.

"Однажды, - ответил Газзаев о предложениях о работе из "Локомотива". - Когда я вернулся из Киева, поступило предложение: позвонила [бывший президент клуба] Ольга Юрьевна Смородская, но я посчитал, что не смогу работать в "Локомотиве".

Газзаев окончил работу в киевском "Динамо" в октябре 2010 года. В 2011 году он вернулся во владикавказскую "Аланию", где сначала занял пост президента, после - главного тренера. В 2013 году он завершил тренерскую карьеру.

Газзаеву 69 лет, он является одним из самых титулованных российских тренеров по числу выигранных медалей и кубков в российской истории, а также единственным тренером-россиянином, под руководством которого был выигран европейский клубный трофей - в 2005 году ЦСКА под его руководством завоевал Кубок УЕФА.