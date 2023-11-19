19 ноября, 16:01
НХЛ

"Торонто" обыграл "Миннесоту" в вынесенном матче НХЛ в Швеции

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3

ТАСС, 19 ноября. "Торонто" обыграл "Миннесоту" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (13-я минута), Мэттью Нис (19), Морган Райлли (45) и Вильям Нюландер (64). У "Миннесоты" отличились Джон Меррилл (3), Джейкоб Мидлтон (47), Матс Цуккарелло (49). Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился голевыми действиями. Голкипер "Торонто" Илья Самсонов остался в запасе.

Шведский нападающий "Торонто" Нюландер отметился также голевой передачей и продлил серию матчей с набранными очками со старта сезона до 17, он повторил результат шведа Хенрика Зеттерберга (сезон-2007/08) и канадца Коннора Макдэвида (сезон-2021/22) и теперь делит с ними девятое место по этому показателю. Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки, набиравший очки в 51 матче подряд со старта сезона-1983/84, лучший результат по этому показателю в XXI веке принадлежит канадцу Дэни Хитли (22 матча, сезон-2005/06). Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в текущем сезоне имеет серию из 15 матчей с очками со старта чемпионата.

"Торонто" занимает третье место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 22 очка в 17 играх. "Миннесота" идет шестой в Центральном дивизионе с 14 очками после 17 встреч. В следующем матче "Торонто" на выезде сыграет с "Чикаго" 24 ноября, "Миннесота" на следующий день примет "Колорадо".

NHL Global Series - ежегодная серия матчей НХЛ, вынесенных за пределы Северной Америки. В 2023 году выставочные игры регулярного чемпионата принимала Швеция. Прошедшая встреча стала четвертой, ранее состоялись матчи "Оттава" - "Детройт" (5:4 ОТ), "Детройт" - "Торонто" (2:3), "Оттава" - "Миннесота" (2:1 Б). Ранее Швеция принимала матчи в рамках NHL Global Series в 2017 и 2019 годах, когда в Стокгольме играли "Колорадо" с "Оттавой" и "Тампа" с "Баффало".

Матчи в рамках NHL Global Series проводятся с 2017 года, встречи состоялись в Швеции, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Германии и Австралии. В 2020 и 2021 годах серии были отменены из-за пандемии коронавируса. Клубы НХЛ впервые сыграли в Австралии в сентябре 2023 года, "Аризона" и "Лос-Анджелес" провели в Мельбурне два предсезонных выставочных матча. 

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