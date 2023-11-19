19 ноября, 16:29
Сборные по футболу

Карпин считает, что премиальные не повлияли бы на мотивацию футболистов сборной России

20 ноября российская национальная команда проведет товарищеский матч со сборной Кубы

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Премирование футболистов сборной России не повлияло бы на игру национальной команды. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Возможно ли мотивировать игроков премиальными? Вы считаете, что за какую-то сумму будут рисковать, чтобы получить травму? Здоровье не купишь. Смысла не видишь в этом. Захочет Российский футбольный союз, окей. Я думаю, что премирование футболистов не повлияло бы на мотивацию", - сказал Карпин.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы, встреча состоится на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск. 

Теги:
Карпин, Валерий Георгиевич
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