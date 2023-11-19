19 ноября, 18:16
Футбол в России

Футболисты "Локомотива" обыграли ЦСКА в ретро-матче

Дмитрий Сычев, Игорь Аксенов, Альберт Саркисян и Дмитрий Сенников. Сергей Савостьянов/ ТАСС
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Дмитрий Сычев, Игорь Аксенов, Альберт Саркисян и Дмитрий Сенников
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Евгений Алдонин и Руслан Пименов
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Алексей Поляков
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Валерий Газзаев и Юрий Семин
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Легенды московского футбольного клуба "Локомотив" со счетом 1:0 обыграли команду легенд столичного ЦСКА в ретро-матче. Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве в присутствии 11 217 болельщиков.

Мяч на 56-й минуте забил Дмитрий Лоськов.

Игра была приурочена к 21-летней годовщине "золотого" матча между этими командами. "Локомотив" 21 ноября 2002 года одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 и стал победителем чемпионата России. Единственный гол тогда также забил Лоськов.

Матч является частью проекта "Лига легенд", который организует Российский футбольный союз (РФС). В 2023 году РФС реализовал три игры в рамках этого проекта: 1 мая бывшие футболисты "Спартака" победили команду легенд волгоградского "Ротора" и московского "Динамо" со счетом 2:0, игру посвятили 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы и 100-летию волгоградского общества "Динамо". 15 июня бывшие футболисты сборной России сыграли вничью с "Зенитом" со счетом 1:1, игра была посвящена 15-летию победы "Зенита" в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА и бронзе сборной России на чемпионате Европы 2008 года. 9 сентября команда бывших футболистов "Спартака" со счетом 2:1 обыграла сборную мира в матче, который был посвящен памяти шестикратного чемпиона России в составе красно-белых Ильи Цымбаларя. 

Теги:
Российский футбол
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