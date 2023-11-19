Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

В финале серб обыграл итальянца Янника Синнера

ТАСС, 19 ноября. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходили в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. На групповой стадии Синнер обыграл Джоковича со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP и стал рекордсменом соревнований по этому показателю. Ранее он побеждал на турнире в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 годах. До этого рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, который становился победителем турнира шесть раз (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011).

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету теперь 98 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). По количеству трофеев, завоеванных в Открытую эру (когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса), Джокович занимает третье место. Выше него только Федерер (103 титула) и американец Джимми Коннорс (109).

Синнеру 22 года, он занимает четвертое место в мировом рейтинге. В активе итальянца 10 титулов ATP. На Уимблдоне 2023 года теннисист показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до полуфинала. Синнер впервые квалифицировался на Итоговый турнир, в 2021 году итальянец по ходу соревнований заменил одного из участников, сыграл два матча и не сумел выйти из группы.

Итоговый турнир ATP проходил с 12 по 19 ноября, для попадания на соревнования необходимо занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2020).