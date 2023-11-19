19 ноября, 19:00
Летние олимпийские виды спорта

Двукратную олимпийскую чемпионку Саади пожизненно отстранили от спортивной деятельности

В ее отношении велось расследование в связи с обвинениями в эмоциональном и психологическом насилии

ТАСС, 19 ноября. Федерация спортивной гимнастики Канады пожизненно отстранила от спортивной деятельности двукратную олимпийскую чемпионку в составе сборной СССР Эльвиру Саади. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) сообщил спортивный юрист Эмир Краун.

В конце 2020 года Саади была отстранена до завершения расследований в связи с обвинениями в эмоциональном и психологическом насилии.

"Эльвире Саади пожизненно запретили тренировать спортсменов, судить и выступать в качестве официального лица, посещать соревнования, разрабатывать материалы для тренировок или соревнований", - написал Краун.

Также имя Саади фигурирует в списке отстраненных лиц на сайте Федерации спортивной гимнастики провинции Онтарио.

Саади 71 год, она проживает в Канаде с 1991 года. В составе сборной СССР она стала олимпийской чемпионкой в 1972 и 1976 годах в командных соревнованиях. Также Саади является чемпионкой мира 1974 года в команде. В 1996 и 2004 годах она была признана тренером года в Канаде, в 2009 году была введена в Международный зал славы гимнастики. 

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Летние олимпийские виды спорта
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