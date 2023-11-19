Травмам назло. Фигуристка Синицына выиграла этап Гран-при спустя два месяца после перелома

Лучшим в мужских соревнованиях в Самаре стал Петр Гумменик, в танцах на льду победили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

САМАРА, 19 ноября. /ТАСС/. Ксения Синицына, восстановившаяся от перелома плюсневой кости, полученного два месяца назад, выиграла пятый этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Серебро турнира завоевала воспитанница Этери Тутберидзе Дарья Садкова, бронзу - Ксения Гущина из группы Кирилла Давыденко.

Синицына получила травму во время сентябрьских предсезонных контрольных прокатов в "Мегаспорте" - спортсменка пробила коньком ногу на тренировке перед произвольной программой. Восстановление спортсменки усложнялось в первую очередь тем, что врачи не сразу поняли, что у спортсменки именно перелом. Травматолог его не определил, а снимки от рентгенолога к спортсменке попали не сразу, в связи с чем она продолжала тренировки. Ясность наступила только через десять дней на повторном обследовании.

Насколько сложно дались эти два месяца Синицыной и ее тренеру Светлане Пановой, можно только догадываться, но значение победы в Самаре для них очевидно. "Я давно не всходила на пьедестал, выиграть турнир для меня - большой шаг вперед", - сказала фигуристка по итогам старта. И пускай технический набор фигуристки сейчас не самый сильный, она "взяла свое на эмоциях".

Пропустила время из-за обострения старых травм и Гущина, в связи с чем бронза этапа стала для нее сюрпризом. Спортсменка возобновила полноценные тренировки всего за две с половиной недели до старта.

Садковой серебро этапа в Самаре доставило меньше удовлетворения, чем бронза на этапе в Казани, которую она завоевала в противоборстве с Софьей Муравьевой и Алиной Горбачевой. По ее признанию, о итоговом месте она думает в последнюю очередь. "Для меня чем выше конкуренция, тем больше мотивация и даже уверенность, - отметила спортсменка. - Все решает настрой, все всегда в голове". Садкова стала единственной среди девушек на самарском этапе, кто пошел на четверной элемент - фигуристка исполнила четверной тулуп, однако он оказался не докручен на четверть.

Результат Синицыной составил 216,08 балла (73,77 в короткой + 142,31 в произвольной), Садковой - 210,71 балла (72,93 + 137,78), Гущиной - 197,92 балла (65,61 + 132,31).

Петр - первый

Соревнования среди мужчин выиграл Петр Гуменник, он стал первым в российском мужском одиночном катании фигуристом, пробившим планку в 300 баллов по сумме программ. Спортсмен набрал 300,66 балла (100,79 + 199,87). Болельщики поддержали фигуриста плакатами со словами "Петр Первый".

Будущий математик Гуменник предусмотрительно тренировал к старту в Самаре сразу два варианта произвольной программы - основной с лутцем и запасной с сальховом. Еще утром перед короткой программой он не был уверен в том, какой из вариантов катать, решение приняла тренер - Вероника Дайнеко, и не прогадала. Фигуристу удался уверенный и особенно эмоциональный прокат, позволивший ему набрать столь высокие баллы. Однако и второй оценкой, за артистизм, Гуменник не подкачал, образ Дориана Грея был очень убедителен. Даже небольшая потеря равновесия в концовке сыграла ему на руку, усилив эффект душевного разлома в характере культового готического персонажа, вышедшего из-под пера Оскара Уайльда.

Поддержку зрителей плакатами "Петр Первый" петербуржец Гуменник прокомментировал сдержанно: "Это очень серьезное имя, это большая историческая персона. Не кумир, но такое прозвище мне нравится".

Подтвердил свои амбиции в Самаре и Роман Савосин, вернувшийся на лед после перерыва и, как и на этапе в Уфе, занявший второе место. Его результат - 288,46 балла (94,66 + 193,80). Савосин остался доволен выступлением, для него соперничество с лучшими является сильной мотивацией. "Сильные соперники помогают, это подстегивает, ты понимаешь, что надо не отставать, - отметил фигурист после соревнований - Я рад своему прокату и результату. Ну а Петр у нас - первый".

Третье место в Самаре занял Самарин с результатом 263,21 балла (87,42 + 175,79). Фигурист был рад "дожить" до конца соревнований - ученик Светланы Соколовской простудился накануне отъезда в Самару. "Рад, что просто дотерпел без капитальных срывов, - рассказал Самарин. - Очень тяжело ехать программу, когда у тебя не дышит нос. Произвольную в целом трудно катать, но сейчас по-особенному".

"Петя был хорош"

Комментируя ТАСС результат в мужском одиночном катании, заслуженный тренер России Ирина Гончаренко отметила, что Гуменнику выпала непростая, но почетная роль - выступать последним: "Соперники уже откатали, и по реакции публики ты понимаешь как. Нервы не всегда выдерживают, но Петя был очень хорош, может, его это подстегнуло - очень интересный, эмоциональный прокат. Программа заиграла, образ ему очень подходит, и когда ты катаешь чисто, все наконец понимают, что ты хотел показать", - сказала Гончаренко, отметив, что победа Гуменника совершенно заслуженная.

Такого же мнения придерживается и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. "Я оцениваю его выступление очень высоко, - сказала Тарасова "Спорт-экспрессу". - Он и на прошлых соревнованиях короткую программу откатал блестяще. А сейчас и короткую, и произвольную. Он произвел на меня хорошее впечатление. Петр очень повзрослел. Стал заметным фигуристом в сборной команде страны. Одним из лучших".

Победителями в танцах на льду в родной Самаре стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они набрали 208,99 балла (84,27 + 124,72). Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (201,16; 80,60 + 120,56). На третьей строчке расположились Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (190,39; 74,43 + 115,96).

"Есть чувство удовлетворения, небольшой плюсик в голове себе поставили, - сказала Худайбердиева. - Я сдерживалась, чтобы не сильно порадоваться после проката, не выглядеть слишком театрально. Я рада, что мы на этой арене так прокатали, это было важно. Думаю, пройдет еще много месяцев, когда мы полностью будем плыть по течению, мы пока не до конца перестроились, но мы идем постепенно, придем к тому, чтобы быть одной командой".

В межсезонье фигуристы стали членами тренерской команды Александра Жулина. Специалист после победы своих подопечных в беседе с ТАСС отметил: "Растем, продвигаемся, движемся в правильном направлении. Прокат в Самаре у ребят был лучше, чем в Уфе. Все по плану, ничего к чемпионату России менять не будем, будем только улучшаться в качестве и скорости".

Шестой, заключительный этап серии пройдет через неделю в Москве. Финал состоится в феврале в Магнитогорске в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов .