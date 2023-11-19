19 ноября, 20:17
Летние неолимпийские виды спорта

Российские спортсмены выиграли восемь золотых медалей на чемпионате мира по грэпплингу

Соревнования проходили в Красногорске

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские спортсмены одержали восемь побед на чемпионате мира по грэпплингу, который проходил в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации грэпплинга.

"Открытый чемпионат мира по спортивной борьбе "грэпплинг" по версии World Grappling Federation, проходил в подмосковном Красногорске 18 и 19 ноября. В категории до 61 кг первое место занял Армат Каболов, до 66 кг - Хабиб Атлуев, до 71 кг - Ислам Бочкаев, до 77 кг - Иван Лисогоров, до 84 кг - Давуд Магомедов, до 92 кг - Мурат Хасанов, до 100 кг - Роман Лукашевич, до 130 кг - Билал Курбабагамаев", - сказал собеседник агентства.

В турнире приняли участие более 800 спортсменов из Алжира, Индии, Казахстана, Киргизии, Норвегии, Сербии, Турции, Узбекистана, а также из 35 регионов России. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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