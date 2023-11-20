"Питтсбург" обыграл "Вегас" в матче НХЛ. Малкин забросил шайбу

Российский нападающий делит второе место в списке снайперов "Питтсбурга" с американцем Брайаном Растом - по 9 голов

ТАСС, 20 ноября. "Питтсбург" со счетом 3:0 победил "Вегас" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Райан Грейвз (3-я минута), Ноэль Аччари (32) и Евгений Малкин (59). Вратарь Алекс Неделькович отразил 38 бросков и провел первый "сухой" матч за "Питтсбург". Американец перешел в клуб перед началом нынешнего сезона, для него это третья игра в составе команды и первая - с 24 октября.

Малкин забросил 9-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате, российский нападающий делит второе место в списке снайперов "Питтсбурга" с американским форвардом Брайаном Растом. Лидером по этому показателю является капитан и канадский нападающий Сидни Кросби (12). Всего на счету Малкина теперь 18 очков (9 шайб + 9 результативных передач) по итогам 17 игр.

"Вегас" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 28 очков в 19 матчах. "Питтсбург" располагается на пятой позиции Столичного дивизиона с 18 очками после 17 встреч. В следующем матче "Вегас" встретится на выезде с "Далласом" в ночь на 23 ноября. "Питтсбург" в этот же день примет "Нью-Йорк Рейнджерс".

В других матчах игрового дня "Филадельфия" дома победила "Коламбус" (5:2), у проигравших передачей отметился защитник Иван Проворов. "Сент-Луис" в гостях одолел "Анахайм" (3:1), по шайбе в составе победителей забросили Павел Бучневич и Алексей Торопченко. "Баффало" на выезде победил "Чикаго" (3:2).