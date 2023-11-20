Спортсмены считают, что лигу клубного биатлона нужно проводить в начале сезона

Кубок Международной лиги клубного биатлона прошел 18-19 ноября в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Соревнования Международной лиги клубного биатлона нужно проводить в начале сезона, когда у спортсменов много сил и они показывают хорошие скорости и интересную борьбу. Такое мнение высказал ТАСС россиянин Антон Бабиков, занявший второе место в гонке преследования на Кубке Международной лиги клубного биатлона, проходящем в Ханты-Мансийске.

В воскресенье на Кубке Международной лиги клубного биатлона прошла гонка преследования, победителем которой стал белорус Антон Смольский, вторым стал Бабиков, третьим - россиянин Карим Халили.

"В сроках проведения таких коммерческих стартов я не вижу проблемы, в середине и в конце сезона для всех есть более ответственные старты, поэтому в начале сезона вполне хорошо. Посмотрите, какие скорости, стрельба, плотность результатов, в середине сезона такого уже не увидишь, поскольку сейчас у спортсменов много сил и, чтобы показать такую скорость, не нужно выполнять большую нагрузку. Поэтому мы и увидели такую борьбу в эти два дня", - сказал Бабиков.

Также он отметил, что организация соревнований Международной лиги клубного биатлона была на высоком уровне и участие в них не помешало подготовке к Кубку России. Халили добавил, что клубные соревнования помогают спортсменам вкатиться в начале сезона, две гонки никак не мешают подготовке к Кубку России. Смольский отметил, что такие соревнования нужно проводить чаще и начало сезона - это комфортное время для проведения гонок. Он добавил, что сборная Белоруссии примет участие в Кубке России. "Бежим все этапы Кубка России, все гонки, которые запланированы в российском календаре, и остаемся здесь [в Ханты-Мансийске]", - сказал он.

Первый и второй этапы Кубка России пройдут в Ханты-Мансийске с 23 ноября по 4 декабря 2023 года.

Кубок Международной лиги клубного биатлона прошел 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем приняли участие биатлонисты России и Белоруссии. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей.