Джокович проводит 400-ю неделю в качестве первой ракетки мира

19 ноября серб в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

ТАСС, 20 ноября. Серб Новак Джокович проводит 400-ю неделю в качестве лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

На прошедшей неделе Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, в активе которого шесть побед. Сербский теннисист завершит год в качестве первой ракетки мира в восьмой раз в карьере, что также является рекордом в мужском разряде. Прежним рекордсменом был американец Пит Сампрас, шесть раз завершавший сезон в статусе лидера мирового рейтинга.

Джокович является рекордсменом по количеству проведенных недель во главе мирового рейтинга. Он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю в феврале нынешнего года, превзойдя достижение немки Штеффи Граф, которая была первой ракеткой на протяжении 377 недель. В мужском разряде до Джоковича этот рекорд принадлежал Федереру (310 недель).

Второе место в рейтинге ATP сохранил испанец Карлос Алькарас, третье - россиянин Даниил Медведев. Оба теннисиста вышли в полуфинал прошедшего Итогового турнира ATP, но проиграли Джоковичу и итальянцу Яннику Синнеру соответственно. По итогам года в топ-15 мирового рейтинга свои позиции сохранили Андрей Рублев (5-е место) и Карен Хачанов (15-е).