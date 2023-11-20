20 ноября, 07:39
ATP

Джокович проводит 400-ю неделю в качестве первой ракетки мира

Новак Джокович. EPA-EFE/ ALESSANDRO DI MARCO
Новак Джокович
© EPA-EFE/ ALESSANDRO DI MARCO

19 ноября серб в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

ТАСС, 20 ноября. Серб Новак Джокович проводит 400-ю неделю в качестве лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

На прошедшей неделе Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, обойдя по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, в активе которого шесть побед. Сербский теннисист завершит год в качестве первой ракетки мира в восьмой раз в карьере, что также является рекордом в мужском разряде. Прежним рекордсменом был американец Пит Сампрас, шесть раз завершавший сезон в статусе лидера мирового рейтинга.

Джокович является рекордсменом по количеству проведенных недель во главе мирового рейтинга. Он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю в феврале нынешнего года, превзойдя достижение немки Штеффи Граф, которая была первой ракеткой на протяжении 377 недель. В мужском разряде до Джоковича этот рекорд принадлежал Федереру (310 недель).

Второе место в рейтинге ATP сохранил испанец Карлос Алькарас, третье - россиянин Даниил Медведев. Оба теннисиста вышли в полуфинал прошедшего Итогового турнира ATP, но проиграли Джоковичу и итальянцу Яннику Синнеру соответственно. По итогам года в топ-15 мирового рейтинга свои позиции сохранили Андрей Рублев (5-е место) и Карен Хачанов (15-е). 

Теги:
Джокович, НовакATP
© Информационное агентство ТАСС
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