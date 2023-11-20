Международная федерация конного спорта допустила россиян до соревнований

Российские спортсмены смогут выступать на турнирах в нейтральном статусе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Международная федерация конного спорта (FEI) допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации конного спорта России (ФКСР).

"После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций между Федерацией конного спорта России (ФКСР) и бюро FEI, инициированных президентом ФКСР и членом бюро FEI Мариной Сечиной, исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц, - говорится в сообщении. - Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральным статусе. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года".

6 марта 2022 года FEI запретила российским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в международных соревнованиях после получения рекомендации Международного олимпийского комитета. В начале апреля отстранение было продлено.