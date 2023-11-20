20 ноября, 09:41
Сборные по футболу

В ассоциации футбола Кубы рассказали, что знают Артема Дзюбу

Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы отметил, что российский нападающий хорошо играет

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Перес знает российского нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу. Об этом Перес рассказал ТАСС.

"Да, я знаю такого игрока, как Артем Дзюба. Он хорошо играет", - сказал Перес.

20 ноября сборная Кубы проведет товарищеский матч с командой России. Встреча состоится на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск. "Мы всегда открыты к контактам с любой федерацией. Мы очень счастливы находиться здесь и играть", - отметил Перес.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. 

Теги:
Дзюба, Артем Сергеевич
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