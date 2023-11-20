20 ноября, 10:24
Футбол в России

Фомин оценил жеребьевку "Динамо" в 1/4 финала Кубка России по футболу

Московский клуб сыграет с петербургским "Зенитом"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" является интересным соперником, у футболистов московского "Динамо" есть шансы пройти дальше эту команду в 1/4 финала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Динамо" Даниил Фомин.

3 ноября прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка России. В "пути РПЛ" стадия проводится в два матча, первая игра между "Динамо" и "Зенитом" пройдет 29 ноября на "ВТБ-Арене".

"В том году мы прошли "Зенит", а вылетели от команды Первой лиги, - сказал Фомин. - Сейчас посмотрим, как будет. Шансы есть, все будет зависеть от нас. Конечно, соперник интересный, будем играть".

18 ноября "Динамо" обыграло на "ВТБ-Арене" команду Медийной футбольной лиги 2Drots со счетом 2:1. С первых минут в составах команд на поле вышли главные тренеры Марцел Личка ("Динамо") и Дмитрий Кузнецов (2Drots), оба специалиста провели на поле по девять минут, не отметившись результативными действиями. "Хорошо игралось с Марцелом Личкой, - отметил Фомин. - Мне понравилось, как выглядели в игре оба тренера. Марцел Личка с нами тренируется, мы понимаем его уровень. Все было на уровне".

"Динамо" во второй раз играло с командой Медийной футбольной лиги. 25 июня 2022 года бело-голубые дома сыграли со столичным "Амкалом", встреча закончилась победой "Динамо" со счетом 5:0.

"Я думаю, что 2Drots можно сравнить с "Амкалом", потому что я тоже играл в том матче, сейчас и тогда были хорошие матчи. Это как часть подготовки нормально. Как шоу вообще супер - что атмосфера, что матч", - добавил Фомин. 

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Российский футбол
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