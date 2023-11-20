Сечина призвала дождаться декабря, когда FEI опубликует условия допуска россиян

Ранее исполком Международной федерации конного спорта позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федерация конного спорта России (ФКСР) будет давать оценку решению Международной федерации конного спорта (FEI) о допуске россиян и белорусов до турниров в нейтральном статусе только после того, как FEI в декабре опубликует документ, в котором будут четко прописаны условия возвращения. Об этом ТАСС сообщила президент ФКСР Марина Сечина.

"После официально опубликованного в декабре документа, подтверждающего данное решение FEI с условиями и сроками реализации, будут даны официальные комментарии ФКСР", - сказала Сечина.

Ранее исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц, и позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года.

6 марта 2022 года FEI запретила российским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в международных соревнованиях после получения рекомендации Международного олимпийского комитета. В начале апреля отстранение было продлено.