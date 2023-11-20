20 ноября, 17:05
WTA

Мирра Андреева и еще четыре россиянки вошли в число номинантов на премию WTA

Мирра Андреева. AP Photo/ Alastair Grant
Мирра Андреева
© AP Photo/ Alastair Grant

В прошлом году Андреева была 405-й ракеткой мира, а сейчас занимает 57-е место в мировом рейтинге

ТАСС, 20 ноября. Россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Элина Аванесян вошли в число номинантов на приз лучшему новичку года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба WTA.

В прошлом году Андреева была 405-й ракеткой мира, а сейчас занимает 57-е место в рейтинге WTA, наивысшая позиция - 46-я. В 2023 году 16-летняя спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США, также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии.

19-летняя Шнайдер в сентябре впервые дошла до финала взрослого турнира WTA. В мировом рейтинге трехкратная победительница юниорских турниров Большого шлема в парном разряде располагается на 65-й строчке. 21-летняя Аванесян дошла до четвертого круга Открытого чемпионата Франции, а также стала четвертьфиналисткой нескольких турниров WTA. На награду лучшему новичку года также претендуют американка Пейтон Стирнс и чешка Линда Носкова.

Россиянка Вера Звонарева вместе с немкой Лаурой Зигемунд претендует на приз лучшей паре по итогам года. Анастасия Павлюченкова вошла в число номинантов на приз "Возвращение года".

На приз лучшей теннисистке года претендуют Ига Свёнтек из Польши, белоруска Арина Соболенко, американки Коко Гауфф и Джессика Пегула, представительница Казахстана Елена Рыбакина и Маркета Вондроушова из Чехии. 

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© Информационное агентство ТАСС
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