Дюков отметил самоотдачу футболистов сборной России в матче с кубинцами

Россияне одержали победу со счетом 8:0

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче с командой Кубы продемонстрировала желание играть и самоотдачу, подобные игры нужны российскому футболу. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

20 ноября россияне со счетом 8:0 разгромили кубинцев в товарищеском матче.

"Мне понравилось желание игроков нашей команды, самоотдача, молодцы, стоит отметить поддержку волгоградцев, которые пришли, - сказал Дюков. - Если говорить по качеству игры, то с командой Камеруна игра была качественнее, но счет 8:0 выглядит более нарядно".

"Очень важно, что сборная играет, важны качество игры и результат. Я хочу сказать, что такие матчи нужны РФС, российскому футболу, игрокам, не все из которых имеют опыт международных матчей, а такой опыт нужен", - добавил Дюков.