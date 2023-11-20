20 ноября, 18:56
Сборные по футболу

Дюков отметил самоотдачу футболистов сборной России в матче с кубинцами

Россияне одержали победу со счетом 8:0

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче с командой Кубы продемонстрировала желание играть и самоотдачу, подобные игры нужны российскому футболу. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

20 ноября россияне со счетом 8:0 разгромили кубинцев в товарищеском матче.

"Мне понравилось желание игроков нашей команды, самоотдача, молодцы, стоит отметить поддержку волгоградцев, которые пришли, - сказал Дюков. - Если говорить по качеству игры, то с командой Камеруна игра была качественнее, но счет 8:0 выглядит более нарядно".

"Очень важно, что сборная играет, важны качество игры и результат. Я хочу сказать, что такие матчи нужны РФС, российскому футболу, игрокам, не все из которых имеют опыт международных матчей, а такой опыт нужен", - добавил Дюков. 

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Дюков, Александр Валерьевич
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