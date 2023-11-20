20 ноября, 19:18
Сборные по футболу

Карпин назвал сумасшедшим антураж матча сборных России и Кубы

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Михаил Синицын/ ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Михаил Синицын/ ТАСС

Россияне одержали победу со счетом 8:0

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Антураж товарищеского матча между футбольными сборными России и Кубы получился запредельным и сумасшедшим благодаря поддержке болельщиков. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

20 ноября россияне разгромили кубинцев со счетом 8:0 в товарищеском матче в Волгограде.

"Встретили великолепно, антураж матча сумасшедший, запредельный, - сказал Карпин. - Огромная благодарность всем, кто организовывал и пришел. Свою лепту в 8:0 внесли и болельщики, футболистам было принято играть при такой поддержке". 

Теги:
Карпин, Валерий Георгиевич
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