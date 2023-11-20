20 ноября, 19:24
Сборные по футболу

Карпин рассказал, почему не стал слушать песню "Валера" после игры с кубинцами

Главный тренер сборной России считает, что выделять кого-то одного из команды - неправильно

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что после игр нужно уделять внимание всем членам команды, поэтому ему не понравилось исполнение песни "Валера" в его честь после товарищеской игры с кубинцами. Об этом Карпин рассказал журналистам.

20 ноября россияне со счетом 8:0 обыграли сборную Кубы в товарищеском матче. После игры певица Афродита исполнила песню "Валера", которую болельщики поют в честь Карпина. Тренер не стал слушать песню и ушел в подтрибунное помещение.

"Я считаю, что выделять кого-то - лишнее. Акцентировать внимание на этом не совсем правильно, надо акцентировать внимание на всей сборной, а не на одном человеке, и не важно, что это за человек", - сказал Карпин. 

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Карпин, Валерий Георгиевич
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