Карпин считает игру с командой Камеруна самой яркой для сборной России в 2023 году

Встреча с камернуцами завершилась вничью - 2:2

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч против сборной Камеруна стал самым ярким для сборной России в 2023 году. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной сборной Валерий Карпин.

"Самый яркий матч? Очень просто - с командой Камеруна. Первая тройка - сборные Камеруна, Ирана и игры с командами Ирака или Кубы", - сказал Карпин.

20 ноября россияне со счетом 8:0 разгромили команду Кубы в товарищеском матче. Эта игра стала последней для сборной России в 2023 году. Ранее в 2023 году россияне провели товарищеские встречи против команд Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2).