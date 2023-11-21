Сумасшедший антураж. Сборная России в присутствии 40 тыс. зрителей разгромила кубинцев

Встреча, прошедшая в Волгограде, завершилась со счетом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу обыграла команду Кубы с разгромным счетом 8:0 в товарищеском матче, который прошел в Волгограде в присутствии 40 706 зрителей. Эта игра стала для национальной команды заключительной в 2023 году.

В день встречи Российский футбольный союз (РФС) организовал предматчевые мероприятия, пришедшие на стадион болельщики могли взять автографы у бывших игроков сборной России Дениса Глушакова, Павла Погребняка, Дмитрия Сычева и других. Также на игре присутствовали стилизованные под Кубу актеры, которые пели песни, развлекая и представляя гостевую команду. В Волгограде проведение игры вызвало ажиотаж, каждому болельщику на входе на стадион давали маленькие флажки России.

Болельщики сборной России © Елена Афонина/ ТАСС

Перед матчем был запущен специальный ролик, в котором под песню "Лететь" были сопоставлены фотографии игроков сборной России из детства и сейчас. Гимн России перед началом матча исполнил народный артист РФ и солист Мариинского театра Василий Герелло. Во время гимнов стран обеих команд на поле были растянуты большие полотна в виде футболок сборных России и Кубы.

Матч сборных России и Кубы будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Российская команда занимает 39-е место в международном рейтинге, кубинцы располагаются на 169-й строчке. Такая разница в классе не могла не сказаться на игре - несмотря на усилия кубинцев в первые 20 минут матча, результат встречи был решен уже в первом тайме. В составе сборной России отличились Иван Обляков (22-я минута), Александр Головин (30), Антон Миранчук (34), Александр Сильянов (55), Александр Соболев (66), Данил Пруцев (68), Никита Кривцов (74), Андрей Мостовой (78). Из-за повреждений в сборе команды России не смогли принять участие защитник "Спартака" Георгий Джикия и полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, россиян с капитанской повязкой на поле вывел Головин. Не обошлось без дебютов - первые игры за сборную провели футболисты "Краснодара" Кривцов и Александр Черников.

Единственным негативным моментом в матче для россиян стал незабитый пенальти на 85-й минуте, его не смог реализовать Сергей Пиняев. Победа над сборной Кубы стала второй в списке самых крупных команды России. Крупнейшую победу команда одержала 8 июня 2019 года над сборной Сан-Марино (9:0), встреча прошла в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. Сборная России сыграла в Волгограде во второй раз - в 2002 году российские футболисты обыграли в городе команду Албании в игре отборочного турнира на чемпионат Европы со счетом 4:1. Также россияне провели первый в истории матч против кубинцев. Сборная СССР встречалась с командой Кубы на Олимпийских играх 1980 года в Москве, тогда советская команда на групповом этапе победила кубинцев также со счетом 8:0.

Кубинцы хотят сыграть с россиянами дома

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал сумасшедшим антураж матча. "Встретили великолепно, антураж матча сумасшедший, запредельный, - сказал Карпин журналистам. - Огромная благодарность всем, кто организовывал и пришел. Свою лепту в 8:0 внесли и болельщики, футболистам было принято играть при такой поддержке". После матча певица Афродита исполнила песню "Валера", которую болельщики поют в честь Карпина, однако главный тренер сборной России не стал ее слушать и ушел в подтрибунное помещение. Карпин отметил, что акцентировать внимание на одном человеке неправильно, поэтому ему не понравилось исполнение песни.

Его коллега из сборной Кубы Юниелис Кастильо отметил, что игра с командой России была полезна для команды в плане профессионального роста. "Сборная Кубы хочет расти профессионально, чтобы иметь возможность играть с такими серьезными соперниками из Европы, мы понимаем необходимость в том, что нужно многому научиться, - сказал Кастильо. - Реальность такова, что если не играть с сильными соперниками, то не будет возможности расти профессионально".

Также главный тренер сборной Кубы рассказал, что между командами возможен ответный матч, при этом он выразил желание провести его в родных стенах. Кастильо рассказал, что в сборной Кубы извлекли урок из ситуации, когда футболистам команды пришлось купить бутсы в Волгограде, так как их привезенная обувь не подходила для проведения игры.

Президент РФС Александр Дюков отметил самоотдачу футболистов сборной России в матче с кубинцами. "Мне понравилось желание игроков нашей команды, самоотдача, молодцы, стоит отметить поддержку волгоградцев, которые пришли, - сказал Дюков журналистам. - Если говорить по качеству игры, то с командой Камеруна игра была качественнее, но счет 8:0 выглядит более нарядно. Очень важно, что сборная играет, важны качество игры и результат. Я хочу сказать, что такие матчи нужны РФС, российскому футболу, игрокам, не все из которых имеют опыт международных матчей, а такой опыт нужен". После матча Дюков зашел в раздевалку сборной России, где поблагодарил футболистов за игры в 2023 году, отметив, что встречи национальной команды нужны болельщикам.

Дебютировавший за сборную России Кривцов отметил, что получил отличные эмоции от первой игры за национальную команду. "Прекрасная товарищеская игра, мы рады любой игре, не важно с кем, отличное настроение, - сказал он ТАСС. - До матча не было установки, кто выйдет [на поле]. После первого тайма сказали, что выхожу. Прекрасные ощущения от дебюта, хорошее настроение". Он считает, что у сборной Кубы хорошая команда. "Пытались выходить низом, не просто выбивали мяч. Я думаю, что для них не важен счет, они просто хотели отработать что-то для себя, отрабатывали то, что делали на тренировках", - добавил он.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела шестой матч, ранее подопечные Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1), Кении (2:2), а также победили иракцев (2:0) и камерунцев (1:0). В сентябре также были сыграны два матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), в них принимали участие футболисты не старше 23 лет.