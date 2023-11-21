21 ноября, 03:48
НХЛ

Нападающий "Рейнджерс" Панарин впервые с начала сезона НХЛ не набрал очков

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. AP Photo/ Tony Gutierrez
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
© AP Photo/ Tony Gutierrez

Пятнадцатиматчевая результативная серия россиянина прервалась в игре против "Далласа", его команда уступила со счетом 3:6

ТАСС, 21 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:6 проиграл "Далласу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Далласа" заброшенными шайбами отметились Джейми Бенн (35-я минута), Джо Павелски (42), Мэйсон Марчмент (48), Тайлер Сегин (49), Сэм Стил (57) и Роопе Хинц (58). У проигравших отличились Винсент Трочек (17), Каапо Какко (34) и Баркли Гудроу (60). Российский вратарь нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 34.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин впервые в сезоне не отметился результативными действиями, прервав серию из 15 матчей с набранными очками. Ранее россиянин установил рекорд команды по матчам подряд с набранными очками со старта сезона, набрав 26 очков в 15 встречах. Ранее достижение принадлежало канадцу Роду Жильберу, который набрал набрал 23 очка в 14 первых играх сезона-1972/73. Также Панарин опередил Дмитрия Квартальнова (14 матчей) и стал лучшим российским хоккеистом НХЛ по этому показателю.

В матче с "Далласом" "Рейнджерс" потерпели второе поражение в 12 последних играх, начиная с 22 октября команда также проиграла дома "Миннесоте" (4:5 после буллитов). Всего для "Рейнджерс" это четвертое поражение в нынешнем сезоне. Клуб из Нью-Йорка возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 25 очками после 16 встреч. "Даллас" лидирует в таблице Центрального дивизиона, набрав 25 очков по итогам 17 встреч. Обе команды проведут следующие матчи в ночь на 23 ноября по московскому времени. "Рейнджерс" на выезде сыграют с "Питтсбургом", "Даллас" примет лидера Западной конференции клуб "Вегас". 

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НХЛ
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