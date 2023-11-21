Сборная Казахстана узнала соперника по плей-офф для выхода на чемпионат Европы

Казахстанская команда сыграет со сборной Греции, грузины встретятся с представителями Люксембурга

ТАСС, 21 ноября. Футболисты сборной Казахстана сыграют с командой Греции в плей-офф отборочного турнира за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года.

В понедельник сборная Казахстана на выезде проиграла команде Словении (1:2) в заключительном туре отборочного турнира к чемпионату Европы и не смогла напрямую отобраться на континентальное первенство. Однако благодаря результатам, показанным в Лиге наций, футболисты казахстанской команды получили еще один шанс отобраться на чемпионат.

Их соперником станет команда Греции. Противостояние будет состояться из одного матча, который станет для сборной Казахстана гостевым и пройдет 21 марта. В плей-офф отбора на чемпионат Европы на уровне C сборная Грузии примет команду Люксембурга. Сборные, победившие в этих матчах, 26 марта сыграют друг с другом за право стать участником финальной части чемпионата Европы, хозяин поля определится по итогам жеребьевки.

Ранее на чемпионат Европы отобрались сборные Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Венгрии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии и Шотландии. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп.

21 ноября определится 21-й участник чемпионата Европы, им станет сборная Хорватии или Уэльса. Команды выступают в группе D, перед заключительным туром у хорватов 13 очков, у валлийцев - 11. Хорватская сборная проведет домашний матч против команды Армении, сборная Уэльса примет футболистов из Турции. По итогам этих матчей будут сформированы пары, которые сыграют в плей-офф отборочного турнира на уровнях A и B.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.