Агапитов назвал политически ангажированной позицию WADA в отношении Игр дружбы

Агентство полностью провалило свою работу по антидопинговой деятельности, отметил президент Федерации тяжелой атлетики России

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Позиция Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении Игр дружбы обусловлена политической ангажированностью и двойными стандартами. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге осенью 2024 года, а в WADA высказали обеспокоенность проведением соревнований в России и пригрозили применением санкций по отношению к иностранным спортсменам, которые примут в них участие.

"WADA полностью провалило свою работу по антидопинговой деятельности, - сказал Агапитов. - Например, на Олимпиады 2008 и 2012 годов агентство допустило больше 60 тяжелоатлетов, которые использовали допинг, это факт, который они сами констатируют. Пустые лозунги, двойные стандарты, политическая ангажированность, пробелы и парадоксы в правилах, укрывательство и замалчивание фактов - все это уничтожает доверие к организации и надежды на улучшение ситуации. Это понимают даже люди за пределами спортивного сообщества. Атлетов отстраняют из-за "неправильного" гражданства, угрожают их безопасности, запрещают странам проводить мероприятия, диктуют, в какой форме можно выступать, выдают разрешения на использование допинга "своим", поддерживают накачанных гормонами трансгендеров, увечащих свое здоровье. Это все противоречит заявленным целям WADA. Напоминает самый настоящий терроризм с яркими политизированными целями. Дискриминация по национальному или какому-либо другому признаку, считаю, разрушительна, а потому недопустима в спорте".

"Созданная антидопинговая система WADA неэффективна и коррумпирована, мы предложили исправить ее, но получили отказ. О многом говорит и то, что и тут в руководстве организации усердно трудился над "чистотой" в спорте член МОК Тамаш Аян, являясь членом исполкома WADA. Позже расследование Ричарда Макларена установило, что коррупция, мошенничество, манипуляции с допингом и кумовство - неотъемлемая часть культуры его правления, переданная зятю, Аттиле Адамфи, которого усердно поддерживают WADA и МОК в действующем исполкоме Международной федерации тяжелой атлетики. Уже всем давно пора сделать выводы. С такой репутацией не запреты раздавать, а думать, как бы самих не запретили! Единственное, что удается делать всемирному агентству до сих пор, - создавать видимость антидопинговой работы и продвигать "западные" интересы. Какое "неожиданное" единодушие с МОК", - добавил глава ФТАР.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года.