В Англии футболистка-трансгендер ушла из команды из-за отказа соперниц играть с ней

Франческа Нидхэм намерена подать судебный иск о дискриминации

ТАСС, 21 ноября. Футболистка-трансгендер Франческа Нидхэм приняла решение покинуть английский "Россингтон" из-за отказа спортсменок из других команд играть против нее. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Ранее СМИ сообщали, что футболистке одного из клубов диагностировали перелом колена после того, как она заблокировала удар Нидхэм. После этого игроки нескольких команд приняли решение бойкотировать матчи против "Россингтона".

"Печально признавать, что эта ситуация противоречит всему в политике разнообразия и инклюзивности, учитывая, что я старательно выполняла все требования, установленные Футбольной ассоциацией Англии (FA) для участия в играх, - приводит телеканал комментарий Нидхэм. - Это решение основано на желании защитить команду и траекторию развития клуба. Я искренне надеюсь, что проблема предполагаемой дискриминации в отношении меня может быть решена мирным и быстрым путем при полной поддержке футбольной ассоциации и политики, которую они написали и одобрили".

Она добавила, что намерена подать судебный иск о дискриминации, поскольку отказ соперниц соревноваться с ней является нарушением кодекса поведения.

В FA прокомментировали Sky News сложившуюся ситуацию. "Мы работаем с футбольной федерацией округа Шеффилд и Халламшир, чтобы найти решение. Этот вопрос сложен и постоянно развивается, и, как и многие другие национальные руководящие органы в спорте, мы в настоящее время пересматриваем нашу трансгендерную политику в английском футболе, чтобы обеспечить ее инклюзивность, справедливость и безопасность для всех", - говорится в сообщении организации.

Текущая политика FA в отношении трансгендеров направлена на то, чтобы гендерная идентичность не была препятствием для выступления на футбольных соревнованиях, но право на участие в них определяется в каждом конкретном случае. Футболисты старше 16 лет, желающие соревноваться в женских турнирах, должны продемонстрировать, что уровень тестостерона в их крови находится "в пределах натального женского диапазона в течение соответствующего периода времени, чтобы свести к минимуму любое потенциальное преимущество".