21 ноября, 09:36
Хоккей в России

Тестовый матч на "СКА-Арене" между студенческими командами пройдет 26 ноября

На игре сможет присутствовать до 12 тыс. зрителей

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Студенческие хоккейные команды "Рыцари Петербурга" и "Невские звезды" 26 ноября проведут тестовую игру на "СКА-Арене". Об этом ТАСС рассказал гендиректор арены Дмитрий Сватковский.

3 ноября было объявлено, что дворец получил от Госстройнадзора Санкт-Петербурга разрешение на ввод в эксплуатацию, что означает соответствие объекта требованиям всех необходимых регламентов и проектной документации, а также готовность к организации мероприятий на арене. 9-10 декабря дворец примет мероприятия в рамках Фонбет - Матча звезд Континентальной хоккейной лиги.

"Вместе с Федерацией хоккея Санкт-Петербурга мы решили, что 26 ноября на арене сыграют две студенческие команды", - сказал Сватковский.

В состав команд-участниц включены игроки из 20 клубов из вузов Санкт-Петербурга, принимающих участие в чемпионате Студенческой хоккейной лиги. На игре сможет присутствовать до 12 тыс. зрителей.

Строительство арены началось в 2020 году, она должна была принять чемпионат мира в 2023 году, однако Международная федерация хоккея в конце апреля 2022 года объявила о переносе турнира из России. "СКА-Арена" на матчах сможет принять до 21,5 тыс. человек, а на концертах - до 23 тыс. 

Теги:
Хоккей в России
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