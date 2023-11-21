"Поддались политическому нажиму". НХЛ рассматривает недопуск россиян на турнир сборных

Предполагается, что в турнире примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российские игроки, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), с большой долей вероятности не примут участие в анонсированном НХЛ международном турнире 2025 года, который может прийти на смену Кубку мира. Сообщается, что в профсоюзе игроков НХЛ и лиге, которые являются организаторами соревнований, решили пойти навстречу ряду национальных федераций, выступивших против участия россиян.

В последний раз сильнейшие хоккеисты мира, к которым относятся игроки из НХЛ, в формате сборных соревновались друг с другом в канадском Торонто в 2016 году, когда состоялся Кубок мира. На Олимпиадах в Пхенчхане (2018) и Пекине (2022) игроки НХЛ не выступали: перед Играми-2018 лига не договорилась с Международным олимпийским комитетом по страховкам и телеправам, а в Китай НХЛ не отпустила хоккеистов из-за пандемии коронавируса.

Игроков НХЛ ждут на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, предварительная договоренность об участии в Играх есть. После Олимпиады в Пекине было принято решение об организации международного турнира национальных команд, в котором примут участие только игроки НХЛ. В августе прошлого года было объявлено, что руководство лиги и профсоюз добились прогресса в переговорах о проведении Кубка мира 2024 года. Позднее же стало известно о новом предполагаемом сроке соревнований - 2025 год, они должны были стать своего рода тестовыми перед Олимпиадой.

Более ясные очертания проект приобрел после публичных выступлений руководства лиги во время выставочных матчей НХЛ в Стокгольме на прошлой неделе. Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил о сроках проведения международного турнира - он намечен на февраль 2025 года. При этом о соревновании говорится не как о Кубке мира, а как о неком международном турнире - пока без названия и какого-либо бренда.

Ожидается, что следующий Кубок мира должен пройти уже в 2028 году, турнир будет проходить каждые четыре года. По словам комиссара лиги Гэри Беттмэна, который также выступал в Швеции, на составление планов по проведению Кубка мира повлияли такие факторы, как ковид и смена исполнительного директора профсоюза. Третьим фактором Беттмэн назвал политический климат, который влияет на ряд стран в плане взаимодействия с остальными государствами.

"Никто федерации не будет слушать"

Последний фактор, безусловно, относится к России, о чем напрямую руководство лиги пока не говорит. С февраля 2022 года российские хоккеисты не участвуют в международных турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), однако до сегодняшнего дня сохранялась надежда на то, что россияне сыграют на турнире под эгидой НХЛ и NHLPA (профсоюза игроков лиги). Либо же они войдут в состав условной сборной Европы, которая выступала на Кубке мира 2016 года и неплохо показала себя, дойдя до финала.

Уже известно, что лига обсуждала участие российской команды в своем турнире в нейтральном статусе. Но еще в прошлом году Дэйли рассказал, что другие страны-участницы соревнований выступали против присутствия россиян в соревнованиях. Напрямую руководители НХЛ об участии россиян в февральском турнире 2025 года не говорят, за них это сделал исполнительный директор NHLPA Марти Уолш. "Скорее всего, нет", - ответил он на соответствующий вопрос канадского хоккейного издания Daily Faceoff и выразил сожаление по поводу того, что в нынешней мировой ситуации становится трудно отделить спорт от политики.

Тем не менее не все верят в то, что лига также не согласится на участие россиян в соревнованиях.

"В НХЛ заинтересованы, чтобы наши хоккеисты играли на этом турнире. Они в лиге на лидирующих ролях, поэтому я не знаю, почему вынесено такое решение. Может, оно промежуточное. Давайте дождемся конкретного заявления НХЛ, которая проводит этот турнир. Если даже такое произойдет, то турнир опять потеряет свою значимость. Как можно видеть, наши ребята являются сейчас одними из лучших в лиге и на них держится спортивная составляющая и бизнес лиги", - сказал ТАСС олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Каменский высказался и том, что некоторые страны-участницы выступят против участия сборной России. Как видится, такими могут быть финская и шведская федерации. "Турнир проводят не федерации, а НХЛ, и НХЛ и профсоюз только могут быть против. Это чисто коммерческий турнир, и никто федерации не будет слушать", - отметил он.

Формат турнира

Предполагается, что в турнире примут участие сборные Канады, США, Финляндии и Швеции. Канадцы и американцы проведут две игры в Северной Америке, а шведы и финны - столько же матчей в Европе. Победители этих матчей, выявленные по количеству набранных очков или общему количеству шайб, встретятся с проигравшими по итогам параллельных встреч, скорее всего, в Северной Америке. Выигравшие в этих полуфиналах встретятся в финале - либо в Канаде, либо в США.

Соревнования пройдут в течение недели, на это время в сезоне НХЛ запланирована пауза. Ожидается, что такие соревнования должны привлечь больше интереса, нежели последний Кубок мира. Тот турнир проходил перед сезоном и подвергся критике за свою растянутость и слабый интерес со стороны зрителей.

К соревнованиям в Торонто причастна и Международная федерация хоккея (IIHF), с помощью которой была собрана сборная Европы. В этот раз никакого участия IIHF в новом турнире не планируется. "IIHF не вовлечена в проведение этого турнира. Поэтому никакого комментария об этом не будет", - сказал ТАСС президент федерации Люк Тардиф.

Если количество участников останется неизменным, то, кроме ведущего борьбу за титул лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов лиги Александра Овечкина, одного из лучших снайперов и бомбардиров нынешнего сезона Никиты Кучерова и признанного в прошлом году лучшим вратарем лиги Игоря Шестеркина, турнир национальных сборных пропустят чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк, один из лидеров "Эдмонтона" немец Леон Драйзайтль и ряд других европейских игроков, выступающих в НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов признался, что не удивился тому, что НХЛ приняла такое решение в отношении россиян.

"Для меня это не новость. Даже такая независимая лига, как НХЛ, поддалась политическому нажиму. Я не вижу большой трагедии в этом, просто трагедией будет то, что потеряет от этого мировой хоккей. А мы уже два года играем в изоляции, - сказал Михайлов. - Одна организация [Международная федерация хоккея] уже говорит о том, что возможно там рассмотрят наше возвращение. Да, нас никуда не включат. Настанет время, они сами к нам придут".