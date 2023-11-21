21 ноября, 17:15,
обновлено 21 ноября, 17:31
Зимние олимпийские виды спорта

Бах: некоторые правительства претендуют на право решать вопрос участия атлетов в турнирах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. EPA-EFE/ MOHAMMED BADRA
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/ MOHAMMED BADRA

Члены олимпийского движения смогут внести вклад в построение мира посредством спорта только в том случае, если автономия и политический нейтралитет организации будет уважаться и защищаться всеми странами, отметил глава МОК

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Некоторые правительства в настоящее время претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в соревнованиях. Об этом на заседании Генеральной ассамблеи ООН заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

21 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году.

"Поддержание всех этих олимпийских ценностей - это вклад, который мы, члены олимпийского движения, можем внести в построение мира посредством спорта. Но мы сможем достичь этой благородной цели только в том случае, если эти ценности и, в частности, наша автономия и политический нейтралитет будут уважаться и защищаться всеми вами, государствами - членами ООН. В этом контексте мы, к сожалению, должны осознавать, что некоторые правительства претендуют на право решать, какие спортсмены могут участвовать в каких соревнованиях", - сказал Бах. 

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по участию россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже будет принято позднее.

30 марта Бах отметил, что организация попросила военных экспертов установить критерии для определения спортсменов, находящихся на службе в военных структурах России, чтобы разграничить срочную службу, которая существует в стране, и тех, кто продолжает служить после ее окончания по собственному желанию. В связи с этим он также порекомендовал международным федерациям иметь независимых экспертов для разрешения этого вопроса, чтобы разбираться в каждом отдельном случае и составить общие правила, которые смогут распространиться на все виды спорта.

В феврале более 30 стран, включая Великобританию, США, Японию, государства Евросоюза, высказались за запрет участия представителей России и Белоруссии в международных спортивных соревнованиях. Также некоторые государства заявляли о возможном бойкоте Олимпийских игр в случае допуска к участию в них российских и белорусских спортсменов. В МОК заявили, что государства не должны вмешиваться в автономию спорта, иначе он может перестать существовать в нынешнем виде. В организации также выразили надежду, что страны впоследствии не станут бойкотировать Игры, поскольку ранее бойкоты не приводили ни к чему хорошему. 

Теги:
Бах, ТомасЗимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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