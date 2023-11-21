Бах: прошедшие олимпийский отбор и соблюдающие хартию атлеты должны участвовать в Играх

Объединить весь мир можно только в мирной конкуренции, уверен глава Международного олимпийского комитета

ООН, 21 ноября. /ТАСС/. Все спортсмены, прошедшие олимпийский отбор и соблюдающие Олимпийскую хартию, должны участвовать в Играх. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

21 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году.

"Мы можем объединить весь мир только в мирной конкуренции, если нас не разлучат политические, религиозные, культурные или иные интересы в различиях, - сказал Бах. - Вот почему я хотел бы выразить вам особую благодарность за то, что вы недвусмысленно признали резолюцию. Все спортсмены, прошедшие квалификацию на игровом поле и соблюдающие правила Олимпийской хартии, должны иметь возможность участвовать в международных соревнованиях".

Представленная резолюция под названием "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов" состоит из девяти пунктов, первым из которых является призыв к соблюдению олимпийского перемирия в период, который начинается за семь дней до старта зимних Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после закрытия зимних Паралимпийских игр. Помимо этого, документ "приветствует сотрудничество между странами - членами ООН, а также специализированными агентствами, фондами и программами, МОК и Международным паралимпийским комитетом для того, чтобы довести до максимума потенциал спорта".

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.