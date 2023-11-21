"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-2000" в присутствии 6 979 зрителей.
В составе "Локомотива" шайбы забросили Иван Чехович (8-я минута) и Даниил Бут (20). У "Спартака" отличился Максим Цыплаков (13). Символическое вбрасывание перед матчем провел победитель Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании фигурист Алексей Ягудин.
Цыплаков набрал 100-е очко в КХЛ. В текущем сезоне форвард провел за "Спартак" 32 матча, забросил 15 шайб и отдал 8 голевых передач. Красно-белые прервали серию из трех победных матчей.
"Локомотив" благодаря победе поднялся на третье место Западной конференции, команда набрала 42 очка в 32 матчах. "Спартак" лидирует в общей таблице КХЛ с 49 очками после 34 встреч. В следующем матче "Локомотив" примет тольяттинскую "Ладу" 23 ноября, "Спартак" в этот же день на выезде сыграет с петербургским СКА.
В других матчах игрового дня московское "Динамо" дома со счетом 4:1 обыграло казанский "Ак Барс" и прервало серию из трех поражений подряд. Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду одолел уфимский "Салават Юлаев" (3:2).
1
Спартак
34
21
2
0
1
2
8
125-90
49
2
Динамо М
33
17
4
1
1
2
8
99-74
47
3
Локомотив
32
19
1
0
1
1
10
82-65
42
4
Торпедо
33
18
2
0
1
1
11
98-76
42
5
СКА
32
17
1
1
0
0
13
94-72
38
6
ЦСКА
32
14
2
1
0
2
13
94-72
36
7
Северсталь
32
12
0
2
2
3
13
107-101
33
8
Динамо Мн
31
9
4
1
2
2
13
82-80
32
9
Сочи
33
10
1
2
0
2
18
84-119
28
10
Витязь
34
8
2
2
2
2
18
70-116
28
11
Куньлунь РС
36
4
3
4
2
3
20
78-124
27
1
Металлург
34
18
3
1
2
2
8
107-83
48
2
Авангард
33
13
7
2
0
3
8
99-88
47
3
Лада
34
16
1
2
1
5
9
89-83
44
4
Ак Барс
33
14
5
0
0
2
12
93-79
40
5
Трактор
33
13
4
1
0
4
11
86-72
40
6
Автомобилист
34
13
3
2
3
1
12
79-74
40
7
Салават Юлаев
33
18
1
0
0
1
13
89-67
39
8
Нефтехимик
33
11
2
1
2
3
14
77-102
33
9
Сибирь
33
8
2
4
2
3
14
74-96
33
10
Амур
33
12
0
1
4
2
14
70-86
32
11
Барыс
34
5
1
3
2
5
18
74-103
25
12
Адмирал
31
5
2
1
4
2
17
62-90
22