21 ноября, 18:45
КХЛ

"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-2000" в присутствии 6 979 зрителей.

В составе "Локомотива" шайбы забросили Иван Чехович (8-я минута) и Даниил Бут (20). У "Спартака" отличился Максим Цыплаков (13). Символическое вбрасывание перед матчем провел победитель Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании фигурист Алексей Ягудин.

Цыплаков набрал 100-е очко в КХЛ. В текущем сезоне форвард провел за "Спартак" 32 матча, забросил 15 шайб и отдал 8 голевых передач. Красно-белые прервали серию из трех победных матчей.

"Локомотив" благодаря победе поднялся на третье место Западной конференции, команда набрала 42 очка в 32 матчах. "Спартак" лидирует в общей таблице КХЛ с 49 очками после 34 встреч. В следующем матче "Локомотив" примет тольяттинскую "Ладу" 23 ноября, "Спартак" в этот же день на выезде сыграет с петербургским СКА.

В других матчах игрового дня московское "Динамо" дома со счетом 4:1 обыграло казанский "Ак Барс" и прервало серию из трех поражений подряд. Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду одолел уфимский "Салават Юлаев" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

34

21

2

0

1

2

8

125-90

49

2

Динамо М

33

17

4

1

1

2

8

99-74

47

3

Локомотив

32

19

1

0

1

1

10

82-65

42

4

Торпедо

33

18

2

0

1

1

11

98-76

42

5

СКА

32

17

1

1

0

0

13

94-72

38

6

ЦСКА

32

14

2

1

0

2

13

94-72

36

7

Северсталь

32

12

0

2

2

3

13

107-101

33

8

Динамо Мн

31

9

4

1

2

2

13

82-80

32

9

Сочи

33

10

1

2

0

2

18

84-119

28

10

Витязь

34

8

2

2

2

2

18

70-116

28

11

Куньлунь РС

36

4

3

4

2

3

20

78-124

27

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

34

18

3

1

2

2

8

107-83

48

2

Авангард

33

13

7

2

0

3

8

99-88

47

3

Лада

34

16

1

2

1

5

9

89-83

44

4

Ак Барс

33

14

5

0

0

2

12

93-79

40

5

Трактор

33

13

4

1

0

4

11

86-72

40

6

Автомобилист

34

13

3

2

3

1

12

79-74

40

7

Салават Юлаев

33

18

1

0

0

1

13

89-67

39

8

Нефтехимик

33

11

2

1

2

3

14

77-102

33

9

Сибирь

33

8

2

4

2

3

14

74-96

33

10

Амур

33

12

0

1

4

2

14

70-86

32

11

Барыс

34

5

1

3

2

5

18

74-103

25

12

Адмирал

31

5

2

1

4

2

17

62-90

22

  

Теги:
КХЛ
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