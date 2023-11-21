"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 2:1

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 обыграл московский "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Арене-2000" в присутствии 6 979 зрителей.

В составе "Локомотива" шайбы забросили Иван Чехович (8-я минута) и Даниил Бут (20). У "Спартака" отличился Максим Цыплаков (13). Символическое вбрасывание перед матчем провел победитель Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании фигурист Алексей Ягудин.

Цыплаков набрал 100-е очко в КХЛ. В текущем сезоне форвард провел за "Спартак" 32 матча, забросил 15 шайб и отдал 8 голевых передач. Красно-белые прервали серию из трех победных матчей.

"Локомотив" благодаря победе поднялся на третье место Западной конференции, команда набрала 42 очка в 32 матчах. "Спартак" лидирует в общей таблице КХЛ с 49 очками после 34 встреч. В следующем матче "Локомотив" примет тольяттинскую "Ладу" 23 ноября, "Спартак" в этот же день на выезде сыграет с петербургским СКА.

В других матчах игрового дня московское "Динамо" дома со счетом 4:1 обыграло казанский "Ак Барс" и прервало серию из трех поражений подряд. Нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду одолел уфимский "Салават Юлаев" (3:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 34 21 2 0 1 2 8 125-90 49 2 Динамо М 33 17 4 1 1 2 8 99-74 47 3 Локомотив 32 19 1 0 1 1 10 82-65 42 4 Торпедо 33 18 2 0 1 1 11 98-76 42 5 СКА 32 17 1 1 0 0 13 94-72 38 6 ЦСКА 32 14 2 1 0 2 13 94-72 36 7 Северсталь 32 12 0 2 2 3 13 107-101 33 8 Динамо Мн 31 9 4 1 2 2 13 82-80 32 9 Сочи 33 10 1 2 0 2 18 84-119 28 10 Витязь 34 8 2 2 2 2 18 70-116 28 11 Куньлунь РС 36 4 3 4 2 3 20 78-124 27