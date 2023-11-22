Леброн Джеймс первым из игроков НБА достиг отметки в 39 000 очков

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" набрал 17 очков в матче против "Юты"

ТАСС, 22 ноября. "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 131:99 обыграл "Юту" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла в Лос-Анджелесе.

Самым результативным игроком встречи стал американский центровой хозяев Энтони Дэвис, записавший на свой счет дабл-дабл из 26 очков и 16 подборов. В составе "Юты" больше всех очков на счету турецкого центрового Фарука Юртсевена - 18.

Форвард "Лейкерс" Леброн Джеймс набрал 17 очков, что позволило ему преодолеть отметку в 39 000 набранных очков за карьеру в НБА. Он занимает первое место по общему количеству очков в лиге (39 012). 8 февраля он побил рекорд Карима Абдул-Джаббара, который ранее лидировал в этой категории с 38 387 очками. Третье место занимает Карл Мэлоун (36 928). На счету Джеймса в прошедшем матче также 7 подборов и 9 передач.

"Лейкерс" занимают шестое место в Западной конференции НБА с 9 победами в 16 матчах. "Юта" идет 12-й в конференции с 4 победами в 14 встречах. В следующем матче "Лейкерс" 23 ноября примут "Даллас", "Юта" в тот же день на выезде сыграет с "Портлендом".

Джеймсу 38 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА. Американец по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. В составе сборной США нападающий дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012) и завоевал бронзовую медаль Олимпиады (2004).