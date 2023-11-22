РУСАДА в октябре проверило на допинг футболиста Филиппа Ковальчука

Полузащитник сборной России (до 15 лет) является сынов олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре проверило на допинг шестерых игроков юношеской сборной России по футболу (до 15 лет). Согласно документам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, в их число попал Филипп Ковальчук, сын олимпийского чемпиона 2018 года по хоккею Ильи Ковальчука.

Также были проверены на допинг вратари Никита Павлов ("Строгино" Москва) и Максим Козлов ("Чертаново" Москва), защитник Артемий Калянин ("Зенит" Санкт-Петербург), полузащитники Магомед Гусейнов ("Краснодар") и Александр Андреев ("Строгино").

Ковальчук играет за юношеский клуб "Сан-Паулу" из Бразилии на позиции полузащитника.

На турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций, который проходил в Минске с 3 по 8 октября, сборная России (до 15 лет) заняла первое место, набрав девять очков в трех матчах. Белорусы стали тогда вторыми, футболисты Таджикистана - третьими.