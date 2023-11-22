22 ноября, 09:02
Сборные по футболу

РУСАДА в октябре проверило на допинг футболиста Филиппа Ковальчука

Полузащитник сборной России (до 15 лет) является сынов олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре проверило на допинг шестерых игроков юношеской сборной России по футболу (до 15 лет). Согласно документам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС, в их число попал Филипп Ковальчук, сын олимпийского чемпиона 2018 года по хоккею Ильи Ковальчука.

Также были проверены на допинг вратари Никита Павлов ("Строгино" Москва) и Максим Козлов ("Чертаново" Москва), защитник Артемий Калянин ("Зенит" Санкт-Петербург), полузащитники Магомед Гусейнов ("Краснодар") и Александр Андреев ("Строгино").

Ковальчук играет за юношеский клуб "Сан-Паулу" из Бразилии на позиции полузащитника.

На турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций, который проходил в Минске с 3 по 8 октября, сборная России (до 15 лет) заняла первое место, набрав девять очков в трех матчах. Белорусы стали тогда вторыми, футболисты Таджикистана - третьими. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация