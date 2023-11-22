Американский боксер отказался от боя с россиянином и лишился чемпионского пояса

Джермелл Чарло должен был провести защиту титула в поединке против Бахрама Муртазалиева

ТАСС, 22 ноября. Американец боксер Джермелл Чарло отказался проводить защиту титула чемпиона мира в среднем весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщила пресс-служба IBF со ссылкой на письмо Чарло президенту организации Дэрилу Пиплсу.

Чарло должен был провести бой за защиту титула против россиянина Бахрама Муртазалиева. Американец заявил, что отказывается от пояса, поскольку не сможет провести поединок на данном этапе карьеры. Соперник Муртазалиева определится позднее.

На счету 30-летнего Муртазалиева 19 побед (14 нокаутом) в 19 боях в профессиональном боксе.

33-летний Чарло в октябре потерпел второе поражение в карьере, проиграв решением судей мексиканцу Саулю Альваресу. Альварес тогда защищал титул абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 76,2 кг. На счету Чарло 35 побед (19 нокаутом) и 1 ничья. В мае 2022 года он завоевал звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 69,9 кг, победив аргентинца Брайана Кастаньо. Тогда он защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации, IBF и Всемирного боксерского совета, а также завоевал пояс Всемирной боксерской организации (WBO), который принадлежал Кастаньо.

Ради поединка с Альваресом Чарло поднялся на две весовые категории. Он был лишен титула чемпиона мира WBO в весе до 69,9 кг, который перешел сыну абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Тиму Цзю, владевшему поясом временного чемпиона мира.