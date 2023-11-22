22 ноября, 14:31
Международная выставка-форум "Россия"

Текслер сообщил о готовности Челябинска к чемпионату России по фигурному катанию

Турнир пройдет с 20 по 25 декабря

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Челябинская область готова к проведению чемпионата России по фигурному катанию, это будет замечательный праздник. Об этом ТАСС на выставке-форуме "Россия" рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Мы не первый раз проводим чемпионат России по фигурному катанию. У нас есть опыт, в целом можно сказать, что мы готовы уже. Мы каждый день с федерацией на связи, ждем наших фигуристов, это будет замечательный праздник фигурного катания. Будут ли особенные шоу или сюрпризы? Будут, будут", - сказал Текслер.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря. 

Теги:
Текслер, Алексей ЛеонидовичМеждународная выставка-форум "Россия"
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