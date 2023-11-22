Украинских спортсменов могут исключить из состава сборных из-за невозвращения в страну

По данным издания "Фокус", по разным причинам на Украину не вернулись 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта, а также 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским

ТАСС, 22 ноября. Украинские спортсмены, которые не вернулись на территорию страны, могут быть исключены из состава национальных сборных и лишены спортивных званий. Об этом сообщил журнал "Фокус".

"С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года правом выезда воспользовались примерно 9 тыс. спортсменов и их тренеров. Не вернулись на Украину по разным причинам 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта, а также 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским. Министерство спорта Украины и спортивные федерации угрожают уклоняющимся исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий", - говорится в материале издания.

Ранее на сайте Министерства спорта Украины был опубликован список, включающий имена 304 спортсменов, которые остались за рубежом, несмотря на предписание вернуться в страну. В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия). Позднее ведомство удалило со своего сайта списки скрывающихся за рубежом атлетов.

В октябре футболист украинского "Шахтера" Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". В ноябре украинец Артур Билан покинул расположение национальной сборной по спортивной рыбалке, чтобы остаться в Европе.