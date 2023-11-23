23 ноября, 05:31
Тур де Франс

Победитель "Тур де Франс" объяснил пропуск допинг-теста сломанным дверным звонком

Йонас Вингегор. EPA-EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON
Йонас Вингегор
© EPA-EFE/ CHRISTOPHE PETIT TESSON

По словам датского велогонщика датчанина Йонаса Вингегора, в текущем году его проверили на допинг 60-70 раз

ТАСС, 23 ноября. Допинг-офицеры не смогли протестировать двукратного победителя шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс" датчанина Йонаса Вингегора, так как в его доме в то время не работал дверной звонок. Об этом Вингегор рассказал в интервью изданию Ekstra Bladet.

"Я оставил свой мобильный телефон на кухне, и тогда у нас не работал дверной звонок. Потом мне попытались позвонить, и тогда стало понятно, что провести тестирование невозможно, - сказал Вингегор. - Это не круто, конечно. Но через два дня допинг-офицеры пришли снова. Потом еще будут проверять, но, конечно, нехорошо, когда над тобой висит пропущенный тест".

По словам велогонщика, в 2023 году его проверили на допинг 60-70 раз.

В случае трехкратного нарушения правил доступности для допинг-тестирования в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы.

Вингегору 26 лет, он выиграл общий зачет двух последних гонок "Тур де Франс" (2022, 2023), также на его счету победа в генеральной классификации "Тура Страны Басков" (2023). 

Теги:
Тур де Франс
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