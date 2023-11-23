"Колорадо" обыграл "Ванкувер" в матче НХЛ. Ничушкин забросил восьмую шайбу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 5:2

ТАСС, 23 ноября. "Колорадо" победил "Ванкувер" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Валерий Ничушкин (18-я минута), Джонатан Друэн (19), Райли Тафти (42), Кэйл Макар (53), Микко Рантанен (57), у гостей отличились Нильс Хёгландер (17), Джей Ти Миллер (30).

Ничушкин забросил восьмую шайбу в текущем сезоне, также на его счету восемь результативных передач. Голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 27 бросков.

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 24 очка в 18 матчах. "Ванкувер" идет вторым в Тихоокеанском дивизионе с 27 очками в 20 играх.

В следующем матче "Колорадо" 25 ноября в гостях сыграет с "Миннесотой", "Ванкувер" в этот же день на выезде встретится с "Сиэтлом".

В других матчах игрового дня "Сент-Луис" в гостях обыграл "Аризону" со счетом 6:5, одну из шайб в составе победителей забросил Алексей Торопченко, "Нэшвилл" на своем льду победил "Калгари" (4:2), защитник гостей Никита Задоров подрался с игроком обороны хозяев Джереми Лозоном. "Монреаль" на выезде был сильнее "Анахайма" (4:3), защитник проигравших Павел Минтюков отметился результативной передачей, "Сиэтл" дома разгромил "Сан-Хосе" (7:1), в составе гостей точную передачу сделал защитник Никита Охотюк, "Даллас" на своем льду проиграл "Вегасу" (1:2 ОТ).