Якушев отметил возвращение интереса к биатлону в России

Бывший член правления Союза биатлонистов России считает, что предстоящий сезон будет интересным

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Интерес к российскому биатлону возвращается, хотя на первом этапе он немного пропал. Такое мнение ТАСС в кулуарах выставки-форума "Россия" высказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе, бывший член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

"Я думаю, что на первом этапе это (снижение интереса - прим. ТАСС) было, сейчас все начинают уже как бы понимать, что у нас достаточно серьезный уровень спортсменов мирового уровня. Конечно, часть той биатлонной аудитории, может быть, на первом этапе ушла, не смотрела эти соревнования, - сказал Якушев. - Но сегодня, я тоже любитель биатлона, наблюдаю, что идет обратная тенденция, все возвращаются".

"Потому что если ты любишь этот вид спорта, то все равно ты за этими соревнованиями будешь следить, все равно будешь переживать, все равно за этим будешь наблюдать. А такие соревнования, которые прошли в выходные, как раз подстегивают к этому интерес. Поэтому я думаю, что ничего страшного не произошло, биатлонная аудитория такая стабильная, понятная и очень профессиональная, поэтому все возвращается на круги своя. Думаю, что этот биатлонный сезон будет крутым, горячим, напряженным, точно его будет смотреть большое количество людей", - добавил Якушев.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) из-за ситуации на Украине отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. 28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. IBU после публикации рекомендаций МОК заявил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения российских и белорусских спортсменов на свои соревнования даже на предложенных условиях.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.