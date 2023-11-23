23 ноября, 07:17
Летние олимпийские виды спорта

Двукратный чемпион мира по гребле на каноэ Кирилл Шамшурин завершил карьеру

Кирилл Шамшурин. Сергей Бобылев/ ТАСС
Кирилл Шамшурин
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Спортсмен перешел на работу тренером в юношеской сборной России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Обладатель двух золотых медалей чемпионатов мира по гребле на каноэ Кирилл Шамшурин завершил карьеру спортсмена. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод.

"Кирилл завершил карьеру спортсмена, - сказал Костоглод. - Сейчас он является старшим тренером юношеского состава сборной России".

Шамшурину 33 года. На чемпионате мира 2014 года, который проходил в Москве, он выиграл золото в составе экипажа каноэ-четверки на дистанции 1 000 м, на мировом первенстве 2021 года в Копенгагене Шамшурин пришел первым к финишу в каноэ-двойке (1 000 м). В его активе есть также три бронзовые медали чемпионатов мира, он является трехкратным чемпионом Европы. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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